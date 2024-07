Viadotto Ritiro, il rammarico di Verso: “La quinta municipalità non è stata invitata”

Il presidente e i consiglieri: "Non ci hanno coinvolti, dimostra il ruolo marginale che si vuole dare alla circoscrizione"

MESSINA – Il presidente della quinta municipalità Raffaele Verso e i consiglieri hanno espresso il proprio rammarico lamentando il mancato coinvolgimento della circoscrizione all’evento d’inaugurazione del viadotto Ritiro, area che ricade proprio nel territorio di propria competenza.

Una nota dolente, secondo Verso, che ha spiegato: “Il mancato coinvolgimento all’evento sottolinea ancor di più il ruolo marginale che si vuol dare alle Municipalità del nostro territorio, svilendo sempre di più il ruolo delle stesse. Ci si auspica che tali incidenti istituzionali in futuro non si verifichino più come già in passato è accaduto in più occasioni”.