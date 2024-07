Viadotto Ritiro, lavori finiti. Dal 23 luglio chiude l’uscita di Boccetta

Per poterlo aprire è necessario rimuovere la rampa provvisoria di Boccetta, in direzione sud

di Marco Ipsale e Giuseppe Fontana

“Le prove di collaudo sul viadotto Ritiro sono terminate e il collaudatore ha dato il via libera alla fase d’apertura”. L’annuncio è del direttore dei lavori, l’ing. Pietro Certo.

Per l’apertura, come preannunciato, è necessario prima rimuovere la rampa provvisoria di Boccetta, perché interferisce col transito in direzione sud.

L’ordinanza

Ora c’è l’ordinanza del Consorzio Autostrade Siciliane, la numero 104 del 2024, che prevede la chiusura dell’uscita di Boccetta, per chi proviene da Villafranca, a partire dalle ore 10 di martedì 23 luglio “e fino a cessate esigenze”. La Toto aveva chiesto tempo dal 23 al 30 luglio, una settimana, secondo l’ing. Certo ci vorranno “4 o 5 giorni”.

In questo periodo, la prima uscita disponibile per chi viene da Messina Nord/Villafranca sarà quella di Messina Centro, dov’è facile immaginare un importante aumento di traffico e una serie di inversioni a U al primo incrocio, per poter riprendere la tangenziale verso Boccetta.

Chiuso anche l’ingresso di Giostra, in direzione Boccetta, dalle ore 7 del 23 alle ore 20 del 26 luglio.

Galleria Telegrafo

Fino a giovedì 25 luglio, invece, è prevista la chiusura notturna del tratto compreso tra Rometta e Messina Boccetta, per concludere i lavori anche sulla galleria Telegrafo.

Non c’è ancora una data esatta per la fine dell’odissea Viadotto Ritiro. Le ipotesi avanzate, al momento, riguardano le date comprese fra martedì 30 luglio e venerdì 2 agosto.