Viadotto Ritiro verso l’apertura e terzo giorno di chiusura dell’uscita Boccetta

Ci attende una settimana di continui aggiornamenti e oggi dovrebbero concudersi i lavori per la galleria Telegrafo

MESSINA – Una data possibile c’è per l’apertura del viadotto Ritiro ed è quella del 30 luglio. Nel frattempo, siamo al terzo giorno della chiusura dell’uscita di Boccetta. Ricordiamo che è chiusa, per chi viene da Messina Nord / Villafranca, “fino a cessate esigenze”. La prima uscita disponibile per chi viene da Messina Nord / Villafranca è quella di Messina Centro.

Così l’ordinanza 104/2024 del Consorzio Autostrade Siciliane. La Toto aveva chiesto tempo dal 23 al 30 luglio, una settimana, e secondo il direttore dei lavori Pietro Certo ci vorranno “4 o 5 giorni”. Il motivo è l’apertura del viadotto Ritiro e prima è necessario rimuovere la rampa provvisoria di Boccetta, perché interferisce col transito in direzione sud.

Galleria Telegrafo

Fino a oggi giovedì 25 luglio è pure prevista la chiusura notturna del tratto compreso tra Rometta e Messina Boccetta, dalle 22 alle 6, per concludere i lavori anche sulla galleria Telegrafo.

Articoli correlati