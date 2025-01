Viale Giostra. Ecco i murali disegnati dagli studenti del Basile FOTO

Stamani l'inaugurazione

Sono stati inaugurati stamani i murales realizzati dagli studenti del Liceo artistico “Ernesto Basile” e installati sul muro perimetrale degli Istituti scolastici ricadenti lungo la parte alta di viale Giostra.

“Grazie alla competenza e abnegazione dei docenti che hanno guidato gli studenti, sono state realizzate delle opere che evidenziano lo spirito di collaborazione tra Comune e mondo della Scuola, utile per contribuire all’accrescimento delle conoscenze non solo didattiche ma di sensibilizzazione ai valori che determinano la sana crescita dei giovani, fondata sul senso di responsabilità e rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente in cui vivono” – ha detto l’assessora Liana Cannata.

“Una parte del progetto di riqualificazione di una arteria urbana ha visto protagonisti nostri giovani concittadini che, con la loro creatività, oltre ad avere abbellito il percorso lungo le scuole insistenti sul viale Giostra , sono da esempio per tanti coetanei sia per la loro espressione artistica sia come cittadini in grado di veicolare azioni volte a migliorare il benessere e la qualità della vita dell’ambiente che ci circonda” – ha aggiunto l’assessore Massimiliano Minutoli.

Per il liceo artistico Basile, guidato dalla dirigente scolastica Caterina Celesti, hanno partecipato gli studenti delle classi I C; IV C; V C; IV D; V D; I E; IV e III A/S- IV A; VA; IV G; e V G., accompagnati dai docenti G. Bambino, A. Baratta., C. Bevacqua, G. Calleri, A. Ciancio, F. Di Bella, P. Donato, G. Foti, C. Geraci, C.R. Mannino, A. Morabito, P. Rustica, M. Triolo, D. Zaffino; e i docenti specializzati C. Rundo e A. Bartolotta.