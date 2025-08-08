Viale San Martino, un pezzo di isola pedonale “vera” è pronta

Da stasera 200 metri potranno essere utilizzati dai messinesi, terminata una parte dei lavori. L'obiettivo è realizzare altri 300 metri prima di Natale

MESSINA – Da stasera 200 metri dell’isola pedonale, nel tratto da via Maddalena a piazza Cairoli, saranno riconquistati dai messinesi in una nuova veste, da “vera ” isola pedonale, con una nuova pavimentazione. Il tutto senza più distinzione tra asfalto e marciapiede, aumentando lo spazio a disposizione dei pedoni. L’intera area pedonalizzata verrà ripavimentata con basole in pietra lavica e con attenzione al verde pubblico.

Poi i lavori riprenderanno dal 25 agosto, e non più dal 18 agosto, con obiettivo di terminare prima di Natale nella parte a valle del viale San Martino fino a via Santa Cecilia, per altri 300 metri.

Un’isola pedonale vera

Il cambiamento è netto e già si vede. Non più solo l’asfalto delimitato da transenne ma una nuova pavimentazione, in linea con quella di piazza Cairoli, che modifica totalmente il volto del centro commerciale naturale della città..

Un’isola pedonale, vera, quella che a Messina è sempre mancata, tranne per provvedimenti temporanei. Insieme ai lavori per la riqualificazione del tram,

