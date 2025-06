Vico Peculio Frumentario e via Cardines, attesa per la riqualificazione: il punto

Da una parte il contenzioso pubblico-privato, dall'altro i lavori Amam in programma: le risposte in Consiglio comunale sulle due strade del centro città

MESSINA – Non solo il viale San Martino. Durante il question time in Consiglio comunale della serata del 4 giugno, infatti, su richiesta di Dario Carbone di Fratelli d’Italia si è parlato anche di due vie centrali, vico Peculio Frumentario e via Cardines, oggetto (nel prossimo futuro) di riqualificazione. Se n’è parlato già in passato più volte e per questo il consigliere ha presentato alcune interrogazioni a risposta orale, alle quali ha risposto il vicesindaco Salvatore Mondello, ospite della sessione in aula.

Vico Peculio Frumentario resta in standby

Vico Peculio Frumentario, il tratto tra via XXIV Maggio e Corso Cavour, non è ancora stato riqualificato nonostante rientrasse nel piano lanciato con l’appalto del 2021 che ha coinvolto anche via Malvagna e via Cicerone, già sistemate. Carbone ha chiesto spiegazioni sia su quel tratto sia sull’intera via, “che presenta tratti sconnessi e all’altezza di via Malvizzi anche un piccolo cantiere”. Il vicesindaco Salvatore Mondello ha risposto che si parla di “due profili diversi, uno privato-pubblico e uno assolutamente pubblico. Tra via XXIV Maggio e Corso Cavour si chiama vico Peculio Frumentario. La problematica nasce dall’elevato frazionamento di idee all’interno dei vari condomini. Ci si è detti delle cose ma a vario titolo i proprietari nel tempo hanno incaricato legali per scrivere note in direzione diversa rispetto all’accordo raggiunto. Ci siamo confrontati con il segretario generale per capire la strategia giuridica da seguire e il sindaco ha inoltrato una nota ai proprietari. Sono arrivate tutte risposte diverse: abbiamo un 60% a favore dell’intervento e un 40% che non lo è. Bisogna superare questo scoglio perché non può essere un intervento contro. Ma la soluzione è: se ritieni che sia privato, lo curi e lo sistemi. Noi siamo aperti al dialogo e ritengo che da qui a poco arriveremo a una soluzione con queste due fazioni. Per il resto della via, invece, la riqualificazione è inserita in un piano diverso in programmazione. La presenza del basolato ha tutta una serie di vantaggi ma anche di svantaggi, che sono di più. Non appena avremo la possibilità di avere le risorse in cassa si interverrà in maniera radicale”.

Via Cardines, attesa per l’intervento Amam

Poi lo stato di degrado di via Cardines e Cratemene, ancora con Carbone a spiegare che “sono vie centralissime accanto alla Chiesa dei Catalani. Per anni sono state lasciate in stato di degrado, per quanto riguarda i manufatti e la pavimentazione. Nell’ultimo question time era stato detto che Amam avrebbe dovuto realizzare questi interventi ma non si è mosso nulla. Una città che accoglie migliaia di croceristi non può permettersi una via a 100 metri dal largo Minutoli lasciata in quello stato”. E Mondello, nonostante la competenza non fosse direttamente sua, ha risposto: “Quell’area è una di quelle interessate dai lavori Amam. L’attività dell’azienda è capillare in città e si sta intervenendo in più lotti. Probabilmente in questo momento hanno in atto altri cantieri e questo è messo in una priorità secondaria. Ma condivido perfettamente il punto di vista sulla centralità dell’area. Mi sento però di dire che sarebbe una follia intervenire dove già so che poi dovrò rompere per altri lavori e scavi. Lì insiste anche un problema di natura meramente privata: dobbiamo travalicare l’idea che ciò che è fuori dalla nostra porta è solo del Comune, perché in realtà è di ognuno di noi. Alcune situazioni di degrado possono essere superate con un po’ più di attenzione da parte di tutti noi cittadini”.