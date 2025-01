Videosorveglianza a Messina, 1082 telecamere in 72 aree strategiche

Affidata all'azienda Sielte l'esecuzione dei lavori per la nuova infrasatruttura. "Monitoraggio in tempo reale e più sicurezza urbana", annuncia Basile

MESSINA – “Supportate da una rete di comunicazione moderna e capillare, 1082 telecamere di videosorveglianza saranno installate in 72 aree strategiche del territorio. E 40 km di fibra ottica si aggiungeranno ai 12 già esistenti. Al via l’ultima fase del progetto M@gis: Messina compie un passo decisivo verso il futuro della sicurezza urbana con controlli in tempo reale. Oggi abbiamo ufficialmente affidato a Sielte Spa l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura di rete prevista dal progetto di gestione Integrata della sicurezza. Con questa consegna, diamo avvio alla fase finale di un progetto strategico e ambizioso che rafforzerà la sicurezza della città grazie a tecnologie di ultima generazione”. L’annuncio è del sindaco Federico Basile.

Continua Basile: “Sielte S.p.A., azienda leader nel settore delle infrastrutture tecnologiche, realizzerà 40 km di nuova fibra ottica, che si aggiungeranno ai 12 km già esistenti, garantendo una connessione affidabile e performante. Grazie a questa infrastruttura innovativa, saremo in grado di monitorare in tempo reale il territorio urbano, migliorando la capacità di intervento delle autorità competenti. Rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità. Gestire la viabilità in modo più efficiente, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale. Contrastare l’abbandono dei rifiuti con un monitoraggio più capillare. Un passo avanti per rendere Messina una città più sicura e moderna. Vi terrò aggiornati sull’avanzamento dei lavori. Messina continua a cambiare volto”.

La previsione è che a fine 2025 saranno attive le nuove 2082 telecamere.

