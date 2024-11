Videosorveglianza. Milazzo, arrivano le 32 nuove telecamere

Al via il posizionamento delle 32 nuove telecamere di videosorveglianza sul territorio di Milazzo, come annunciato in precedenza

MILAZZO – Nel Comune di Milazzo arrivano 32 nuove telecamere, che implementeranno il sistema di videosorveglianza del territorio. Si tratta di un intervento da 150mila euro, cofinanziato dal Comune per 50mila euro.

L’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza, già in corso, porterà ad un totale di 70 impianti di videosorveglianza presenti a Milazzo. Le 32 nuove telecamere saranno installate nei pressi delle scuole, degli edifici istituzionali e dei locali notturni. Alcune delle zone interessate saranno Piazza Marconi, via Palmiro Togliatti, Piazza San Papino, Piazza Campanile, Piazza Impastato, Piano Baele, via Luigi Rizzo, via Nino Bixio, l’ex Paladiana, Trifiletti, il Lungomare di Ponente e viale Gramsci.

L’assessore Santi Romagnolo ha sottolineato: «L’obiettivo è rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto delle forme di illegalità presenti nel territorio comunale nei siti a vocazione turistica, nei plessi scolastici e istituzionali, nelle aree vicino a locali notturni. Un’importante opportunità per garantire la sicurezza del territorio, tenendolo sotto stretta osservazione ed avere a disposizione un ottimo deterrente per scoraggiare le azioni malavitose».

