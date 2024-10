Videosorveglianza su Litoranea nord e Panoramica, ok al progetto

Il Comune di Messina chiede i fondi per un nuovo impianto in via Consolare Pompea e sulla Strada Panoramica dello Stretto

Il Documento d’indirizzo alla progettazione è pronto e sarà presentato all’Autorità di gestione del Poc (Piano operativo complementare) Legalità. L’obiettivo è di ottenere un finanziamento da 408mila euro per realizzare “un nuovo impianto di videosorveglianza nella strada Panoramica dello Stretto e nella via Consolare Pompea”.

Il progetto prevede di completare la cintura dei varchi esistenti, garantendo il monitoraggio in ingresso e in uscita dalla città. In particolare, saranno realizzati dei varchi veicolari per il tracciamento in ingresso e in uscita lungo la strada Panoramica dello Stretto, il monitoraggio dei torrenti e gli attraversamenti pedonali lungo la via Consolare Pompea, con strumenti tecnologici fissi per il controllo del territorio e la fornitura di sistemi di intelligenza (sensoristica, video analisi).

Telecamere e varchi

Le telecamere saranno dotate di funzionalità native per il riconoscimento delle targhe, la classificazione del mezzo, il riconoscimento del colore, in tutte le condizioni meteo, in soluzione diurna e notturna, più telecamere di contesto. Tutti i varchi convergeranno verso un unico sistema di gestione e controllo, che raccoglierà le informazioni e potrà interfacciarsi, previo coordinamento con le forze di Stato preposte, con il Scntt, Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti, e con i servizi di interrogazione della Motorizzazione (Pra, Pubblico Registro Automobilistico) e con i servizi di Infocamere (per la verifica dell’intestazione del mezzo ad aziende e imprese).

In caso di concessione del finanziamento, l’Amministrazione comunale s’impegna a sostenere l’onere derivante dalla manutenzione e gestione dell’impianto per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del progetto.