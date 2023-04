Messina. Il parcheggio di Villa Dante adesso è mezzo pieno (o mezzo vuoto) - Tempostretto

Aumentano le auto parcheggiate allo Zaera Sud

MESSINA – Sarà per le belle giornate e l’aumento dei cittadini in giro per Messina, o forse per il traino del parcheggio del Viale Europa, aperto pochi giorni fa, ma gli stalli di Zaera Sud sembrano riempirsi. Rispetto a poche settimane fa, quando il parcheggio restava praticamente vuoto, utilizzato da una trentina di cittadini nell’arco delle varie mattinate, oggi intorno alle 11.30 se ne registravano poco più di 70. Sempre poche, rispetto alla capienza complessiva, ma è un segnale, seppur timido, di speranza.

I parcheggi di interscambio restano gratuiti e lo saranno ancora per qualche mese, proprio per tentare di aumentarne l’utilizzo, con il tempo, incentivando “l’abitudine” a lasciare lì l’auto, per usare poi i mezzi pubblici. Il parcheggio Zaera Sud di Villa Dante sembra essere testimone di questa tattica, con il lento e costante aumento di auto, che comunque andrà monitorato ancora per capire se davvero la strategia dell’Atm e del Comune sta funzionando. I numeri, intanto, testimoniano l’aumento.

