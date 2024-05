Villa Dante chiude due giorni per fine lavori. E poi apre il 16 maggio

L'impresa smobiliterà il cantiere, poi l'apertura della Villa rinnovata

Martedì 14 e mercoledì 15 maggio villa Dante sarà chiusa al pubblico. Il provvedimento è stato adottato per consentire la conclusione dei lavori da parte dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto, con contestuale smobilitazione del cantiere.

Gli utenti che usufruiscono della piscina, della palestra e del tennistavolo potranno invece accedere regolarmente dall’ingresso est di via Roosevelt.

Giovedì 16 maggio, invece, sarà il giorno dell’apertura della Villa rinnovata. Giardini sensoriali e una nuova arena, con il suo campo da basket; la nuova fontana danzante, che fino a qualche anno fa era uno stagno; la nuova area giochi per bambini, molto più ampia e colorata, con nuovi giochi inclusivi.

E ancora: l’area fitness completamente rinnovata; la pista da skate e quella per la corsa campestre; il nuovo campo da bocce ristrutturato e infine la struttura polifunzionale in legno, in cui Messina social city potrà accogliere bambini e famiglie per attività al coperto. Al suo interno sorgerà anche una zona per la pausa caffè e un’area lavoro condiviso.