Villa San Giovanni. Atto vandalico contro la sede di Fratelli d’Italia

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato cittadino, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini

VILLA SAN GIOVANNI – Ignoti hanno danneggiato la vetrata del circolo di Fratelli d’Italia a Villa San Giovanni, colpendola con una pietra. L’episodio è stato denunciato alla polizia dai responsabili della sede. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato cittadino, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Per risalire agli autori del gesto sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli ha condannato con fermezza l’episodio, definendolo “un vile atto vandalico inaccettabile perché colpisce non solo una forza politica democratica, ma l’intero principio del confronto civile e del rispetto tra idee diverse”.

“Esprimo la mia piena solidarietà – ha aggiunto Cirielli – ai militanti e ai dirigenti locali del partito, e in particolare al presidente del circolo, Antonio Messina, che ogni giorno si impegnano per il bene del territorio. La violenza, sotto qualunque forma, non può e non deve mai sostituire il dialogo democratico. Confido che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto e individuino al più presto i responsabili”.