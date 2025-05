Villetta Paino a Giostra, il progetto di riqualificazione condiviso con i cittadini

All'iniziativa di "Spazio pubblico resiliente" ha partecipato anche il Comitato degli artisti

MESSINA – Un pomeriggio domenicale trascorso fra arte, musica e confronto. “Spazio pubblico resiliente”, il progetto portata avanti dall’associazione Puli-amo Messina, continua a mettere al centro i cittadini che vivono gli spazi pubblici dei propri quartieri. L’ultima iniziativa si è svolta a Giostra, all’interno della villetta Paino. Sarà qui, infatti, che prenderà forma uno dei tre progetti di riqualificazione dell’associazione messinese.

Dopo piazza Fazio a Camaro…

Come già successo a piazza Fazio a Camaro anche qui saranno proprio i cittadini a scegliere, dopo diversi incontri, come e cosa riqualificare. Ecco perché vengono organizzati gli incontri pubblici, occasioni per confrontarsi, proporre idee e manifestare alle istituzioni le necessità di chi il territorio lo vive tutti i giorni.

Presenti associazioni, istituzioni e Comitato degli artisti

Alla giornata di domenica 11 aprile ha partecipato anche il Comitato degli artisti di Messina, portando nella villetta un tocco di arte, musica e una piacevole compagnia. Erano presenti anche gli assessori Liana Cannata e Massimiliano Minutoli, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e il presidente della V Municipalità. Ma anche alcune associazioni del territorio e studenti della scuola Villa Lina.

“Spazio pubblico resiliente” va oltre la rigenerazione urbana

L’incontro promosso da Puli-amo Messina si propone come “facilitatore dei processi partecipativi”. L’obiettivo del progetto “Spazio pubblico resiliente”, infatti, va oltre la rigenerazione urbana: non si tratta solo di riqualificare in questo caso la villetta, ma di creare una rete tra abitanti, associazioni, comitati e istituzioni.