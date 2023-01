Vincenzo Mollica festeggia 70 anni nei panni "a fumetti" di Vincenzo Paperica - Tempostretto

"Paperino, Paperoga & Paperica e la caccia ai mille vip" è la storia in edicola da domani, mercoledì 25, col numero 3505 del settimanale "Topolino"

REGGIO CALABRIA – Da domani sarà in edicola un rinnovato omaggio di Topolino al noto giornalista di spettacoli Vincenzo Mollica, una vita in Rai, originario di Motticella di Bruzzano Zeffirio, nella Locride.

Un flashback è indispensabile: l’esordio su Topolino per il personaggio di Vincenzo Paperica – ispirato per l’appunto a Mollica – è datato 1995. Sul numero 2074 del settimanale a fumetti fu infatti pubblicata la storia Paperino Oscar del centenario in cui apparve per la prima volta Vincenzo Paperica, figura nata dalla matita del mitico Andrea Pazienza, poi ripreso da Giorgio Cavazzano.

Personaggio che da quel momento in poi è peraltro apparso in tante storie disneyane, alcune scritte direttamente dal giornalista locrideo. Talmente entusiasta della sua “fumettizzazione” da dire alla moglie di voler scritto sulla sua lapide, una volta deceduto, Qui giace Vincenzo Paperica, che tra gli umani fu Mollica, con una foto del fumetto che l’ha così brillantemente “impersonato”.

Sul numero 3505 di Topolino, in edicola da domani, le nuove imprese di Paperica per festeggiare il settantesimo compleanno del giornalista, grande amico della testata: Paperino, Paperoga & Paperica e la caccia ai mille vip è la storia firmata da Giorgio Cavazzano, per la sceneggiatura di Roberto Gagnor.

Inutile dire che anche nel caso di questa diciassettesima avventura, come da titolo…, sarà marcata la connessione al mondo dello spettacolo. Ma a corredo della storia, vista l’occasione delle “70 candeline” al noto giornalista, ci sarà anche una lunga intervista a Vincenzo Mollica, coi commenti degli autori della storia. «Rivedere Paperica in azione mi dà una felicità immensa!», ha commentato, per parte sua, l’ex inviato del Tg1: sarà molto bello, siamo certi, anche per i tanti lettori che per così tanti anni ne hanno seguito le imprese (non solo a fumetti) con affetto.