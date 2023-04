Violenza nel carcere di Barcellona, aggrediti e feriti da un detenuto due poliziotti - Tempostretto

Gli agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del locale ospedale. Ne avranno per 7 e 30 giorni. Le preoccupazioni del sindacato PolGiust

BARCELLONA – Ne avranno per 7 e 30 giorni due poliziotti penitenziari picchiati mentre erano in servizio nella Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto da un detenuto che si era sottratto alla loro vista durante uno dei controlli quotidiani nascondendosi in bagno per poi scagliarsi con violenza contro i due agenti. A darne notizia è il segretario nazionale del sindacato PolGiust, Davide Scaduto, il quale ha evidenziato che per quanto è dato sapere, l’aggressione sarebbe avvenuta senza un’apparente motivazione. I due poliziotti sono stati curati dai sanitari del locale ospedale.

“L’aggressore – prosegue Scaduto – è un internato ristretto nel reparto detentivo destinato a ‘Casa lavoro’ ed è di nazionalità italiana. Solo l’intervento di altri poliziotti penitenziari ha permesso il ripristino della sicurezza penitenziaria, con non poche difficoltà. Infatti – continua il sindacalista di PolGiust – anche in presenza di più unità di polizia penitenziaria l’internato ha tentato un’altra aggressione distruggendo la cassettina dell’allarme antincendio ed utilizzando i pezzi per tentare di inveire nuovamente contro il personale. È inammissibile – conclude Scaduto – che ancora oggi non sia stata implementata in modo consono la pianta organica dell’Istituto barcellonese che, benché nel tempo qualche piccolo incremento ci sia stato, di fatto è una previsione obsoleta tanto da esser stata prevista quando era ancora attivo l’Ospedale psichiatrico giudiziario”.