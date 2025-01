Vittoria per il Team Scaletta, tris sul campo dell’Academy Canicattì

Il nuovo anno si è aperto con una vittoria, la seconda stagionale, in trasferta. Coach Cernuto: "Credo nelle mie ragazze", le reti di Cucinotta, Pensabene e De Gaetano

MESSINA – Una gara senza appello per le ragazze messinesi quella sul campo dell’Academy Canicattì, ad aprire il nuovo anno e che avrebbe indirizzato, in maniera forse irreversibile, il campionato in caso di sconfitta. Team Scaletta che ha saputo interpretare la gara con una prova di squadra, come da volontà di coach Cernuto, che ancora una volta ha dimostrato tanto del suo valore e della capacità di gestione del gruppo. Dopo la prima giornata di ritorno le biancazzurre salgono a sei punti nel girone D di serie B e scavalcano Meta Catania ferma a 5 e proprio il Canicattì che ora si ritrova ultimo a 4.

Messinesi che sono riuscite a mettere sul parquet la loro rabbia agonistica, mostrando a tratti un bel futsal e riuscendo ad andare oltre le proprie difficoltà, frutto di una stagione con rotazioni dimezzate a causa di infortuni e vicissitudini varie. A fare la differenza sono state le veterane del gruppo con Cucinotta alla seconda rete in campionato, dopo quella nell’altra sfida delicatissima contro la Meta Catania, e la capitana Elisa Pensabene, alla prima rete personale che ha impreziosito una partita da assoluta leader tecnica. A chiudere il tabellino nel goal della sicurezza, ci ha pensato la nuova guardia fatta dalla solita coppia Marchetta-De Gaetano con l’assist della prima per il terzo acuto della seconda, che è valsa la rete per i tre punti che rimettono la truppa della presidente Chiara Tafuri in piena lotta salvezza.

Academy Canicattì – Team Scaletta 2-3

“Credo nelle mie ragazze e nel lavoro che facciamo”, sono state queste le parole di coach Cernuto, che non a caso, ha deciso di portare con sé per la delicata trasferta anche le infortunate Giorgianni e Manuli. Scelta che ha pagato in termini di segnale al gruppo ed ha dimostrato la compattezza dell’ambiente nei confronti della propria allenatrice. Primo tempo frutto di studio per entrambe le squadra con il Team Scaletta a manovrare e il Futsal Canicattì a provare a ribattere colpo su colpo, in un match abbastanza chiuso. Quasi allo scadere arriva la stoccata che indirizza la contesta, Firrincieli strappa un possesso e protegge palla, scarica per Pensabene che trova l’imbucata giusta per Cucinotta, colpo di punta per la pivot e palla alle spalle di Giardina per il goal del vantaggio. Rete che dà molta carica alle ospiti in maglia Scaletta e toglie qualche certezza invece alla squadra di casa. Nella ripresa il Team Scaletta mette sul rettangolo di gioco la tranquillità del risultato ed è grazie a Pensabene, servita da un pallone recuperato, che si portano sul doppio vantaggio con una gran tiro da posizione defilata. A questo punto però il Team Scaletta si rilassa ed inizia a pasticciare mancando il solito killer-instinct per chiudere il match. Da azione di corner arriva il goal di casa che dimezza le distanze con uno schema a liberare Montate per il goal dell’1-2.



Contrariamente a quanto successo nel solito ritornello stagionale, Scaletta che non cede alle proprie paure, non vacilla e riesce a trovare la nuova rete della tranquillità sull’asse Marchetta-De Gaetano con quest’ultima ad insaccare, da terra nonostante l’uscita di Giardina, il goal dal peso specifico importantissimo che vale il 3-1 ospite. Assalto a fort-apache per la squadra di mister Giardina che fruttano il goal che riaprirebbe il match con Vassallo. Ultimi due minuti con tutte le ospiti ad attaccare in versione power-play, e castello Scaletta che non cede per tre punti che vogliono dire rinnovate speranze salvezza e corsa ancora aperta per le messinesi.

