Volley C, in zona playoff Messina Volley e Nino Romano, scappa l’Amando

Definito quasi tutto nel campionato femminile, in Serie C maschile la Team Volley stecca e il sogno playoff ora è a rischio

In un “PalaRescifina” gremito il Messina Volley conquista il match della 21ª giornata del Campionato di Serie C femminile al tie-break contro la Futura Volley Santa Teresa. In una partita dal ritmo altissimo le ragazze dirette da Marcela Nielsen si aggiudicano i punti necessari che gli consentono di agganciare al secondo posto in graduatoria proprio il team jonico allenato da mister Alessandro Prestipino.

Arriva alla stessa quota di 53 punti anche la Polisportiva Nino Romano. La formazione mamertina ha ottenuto tre punti in casa del Zafferana rendendo così l’ultima di campionato in programma il prossimo weekend molto entusiasmante per gli sviluppi che ci potranno essere. Davanti l’Amando Ionica si impone sul campo di Randazzo ed è già certa di chiudere al primo posto. Già decise anche le retrocessioni, salutano la Serie C il Giardini del Volley, Torregrotta e Team Volley Messina, salva grazie alla vittoria in casa proprio contro le torresi l’Ssd Unime.

Messina Volley – Futura Santa Teresa 3-2

Partenza sprint per le peloritane che piazzano il +4 (6-2) con quattro spunti di Nielsen e il pallonetto di Rebecca La Spada. Prestipino chiama time-out, ma al rientro la musica non cambia e il Messina Volley si porta a +9 (11-2) con Giulia Mondello, La Spada e Barbora Basile. Il pallonetto di capitan Michela Laganà determina il +10 (14-4) con la squadra ospite al suo secondo discrezionale. Giulia Costa, Alessandra Iacona e Giorgia Monservisi accorciano a -8 (15-7). Il set scivola più o meno con questo vantaggio per le padrone di casa che chiudono il parziale con il punto di Alessandra Cuzzola (+11; 25-14).

Secondo con il Messina Volley a +4 (7-3) con La Spada e Basile. Mister Prestipino chiama la pausa ed al rientro le peloritane volano a +6 (9-3) con Mondello e l’ace, nella zona di conflitto, di Nielsen. La pipe della schiacciatrice di origine argentine traccia il +7 (12-5), mentre Iacona e Irene Mangano accorciano a -4 (15-11). Costa centra il -3 (17-14) con la panchina di casa in time-out. Mondello e il muro di Basile catalizzano il +5 (19-14) con il secondo discrezionale ospite. Cuzzola e Nielsen allungano a +7 (21-14) e il muro di Laganà rappresenta il set-point (+6; 24-18). Viktoria Polozhevets e Iacona ne annullano 4 (24-22) con il Messina Volley in time-out. Al rientro il punto di Mondello chiude il parziale in favore del Messina Volley.

Nel terzo Polozhevets lancia le joniche a +3 (1-4), ma il Messina Volley pareggia (4-4). Si viaggia punto a punto fino al 9-9 quando Costa porta la Futura a +3 (9-12). La pipe di Iacona rappresenta il +4 (10-14) con il Messina Volley in pausa. Sempre Costa concretizza il +7 (10-17), mentre Iacona il +9 (11-20). Il punto di Moservisi chiude il parziale in favore delle ospiti (+11; 14-25).

Set successivo con le joniche avanti di quattro lunghezze (1-5). Costa allunga a +5 (7-12), mentre Mondello e Cuzzola accorciano a -3 (10-13). Prestipino chiama la pausa e Polozhevets, insieme a Iancona, riportano a 5 (10-15) i punti di vantaggio della Futura. E’ adesso il Messina Volley in time-out, ma Iacona vola a +6 (13-19). Le padrone di casa reagiscono con Nielsen e Basile che accorciano a -2 (20-22). Nuovo discrezionale ospite con il muro di Polozhevets a siglare il set-point (21-24). Il Messina Volley va in time-out ed al rientro Mondello annulla il primo set-point, per poi essere concretizzato da Iacona (22-25).

La partita si allunga a tie-break con il Messina Volley subito avanti di 4 lunghezze (6-2) con Mondello e Cuzzola. Prestipino va in pausa, ma al rientro Mondello sigla il +5 (7-2). Le ospiti accorciano a -1 (8-7) con Costa, Iacona e Polozhevets e successivamente trovano il pari (11-11). Il Messina Volley va in pausa, che sortisce gli effetti desiderati visto che Basile e La Spada firmano il doppio vantaggio (13-11). Coach Prestipino va in time-out, ma il Messina Volley realizza il match-point (14-11). La pipe di Iacona lo annulla, ma la palla a terra di Basile chiude l’incontro in favore delle peloritane (15-12).

Zafferana – Nino Romano 0-3

La trasferta etnea per la Nino Romano è stata segnata da un imprevisto tutt’altro che marginale: un guasto al mezzo che trasportava la squadra ha rischiato di compromettere l’arrivo in palestra. In questo contesto, determinante è stato l’intervento della Zafferana Volley, che ha prontamente messo a disposizione mezzi e supporto logistico per consentire alle atlete milazzesi di raggiungere l’impianto e disputare regolarmente la gara. “Un gesto di collaborazione e sportività che merita di essere sottolineato” fa sapere la società del presidente Lo Duca.

Superata la fase iniziale, la Nino Romano ha saputo mantenere alta la concentrazione, approcciando il match con grande determinazione. Dal punto di vista tecnico, la partita ha avuto poca storia: le ospiti hanno preso il controllo fin dalle prime battute, mostrando solidità in ricezione anche contro servizi particolarmente aggressivi e limitando gli errori negli altri fondamentali. Ne è scaturita una prestazione ordinata ed efficace, costruita su un gioco corale e continuo che non ha lasciato spazio alla reazione delle padrone di casa. I parziali (11-25, 15-25, 9-25) raccontano con chiarezza l’andamento di una gara sempre gestita dalla formazione milazzese. Con il quarto posto già acquisito, la Nino Romano continua a inseguire un miglior piazzamento in vista dei playoff, obiettivo che potrebbe garantire un percorso più agevole nella fase successiva.

Risultati 21ª giornata campionato femminile

Ssd UniMe – Torregrotta 3-0

Barcellona – Volley 96’ Milazzo 1-3

Giardini del Volley – Team Volley Messina 3-0

Amando Ionica – Randazzo 3-0

Zafferana – Nino Romano 0-3

Messina Volley – Futura Santa Teresa 3-2

Classifica Serie C girone B f

Amando Ionica 59; Futura Volley Santa Teresa, Messina Volley, Nino Romano 53; Volley ’96 Milazzo 35; Barcellona 28; Zafferana, Randazzo 25; Ssd UniMe 22; Giardini del Volley 18; Torregrotta 6; Team Volley Messina 1 punto.

Sconfitta la Team Volley maschile

La 21ª giornata è costata il quinto posto alla squadra maschile allenata dai coach Laganà-Donato-Chité-Triolo, i biancorossi opposti al Pedara penultimo in classifica non hanno approcciato bene la partita e dopo il primo set perso ai vantaggi 27-25 sono calati venendo sconfitti in tre set (ultimi due parziali 25-22 e 25-15). Nelle scelte dello staff tecnico fuori Giuseppe De Francesco convalescente, ma al di là dell’assenza dell’esperto schiacciatore la tensione ha pesato nel campo della Team Volley Messina mentre i padroni di casa, giovani ed esuberanti, hanno giocato la partita della vita che li tiene ancora in corsa per salvarsi all’ultima giornata.

Discorso playoff per la maschile, che è il sogno di questa stagione, si complica con Modica che supera e strappa momentaneamente il quinto posto a capitan Germanà e compagni. Nell’ultima giornata obbligati a vincere i biancorossi che però non saranno più autonomi in quanto dovranno guardare cosa farà Modica in casa di Pozzallo. L’obiettivo stagionale comunque è stato ampiamente raggiunto, era la salvezza ed è arrivata ampiamente con cinque giornate d’anticipo, il gruppo maschile rispetto allo scorso anno ha conquistato otto punti in più in classifica, quasi un terzo e manca ancora una partita da giocare.

Risultati 21ª giornata campionato maschile

Giarratana – Astra Ct 3-1

Giarre – Ragalna 3-0

Pedara – Team Volley Messina 3-0

Modica – Paternò 3-0

Gela – Pozzallo 3-0

Riposava Misterbianco

Classifica Serie C girone B m

Gela 55; Giarratana 51; Giarre 45; Pozzallo 32; Modica 30; Team Volley Messina 27; Ragalna 21; Misterbianco 17; Pedara 16; Astra Ct 13; Paternò 8.