Volley C. Sicily Bvs fa suo il derby con Trinisi e si regala Dipasquale

Il punto sulla Serie C regionale maschile e femminile. Ai primi posti dei rispettivi raggruppamenti, al termine dei gironi d'andata, Sicily Bvs, Jonica, Messina Volley e Polisportiva Nino Romano

I campionati regionali di pallavolo sono al giro di boa e settimana prossima si osserverà un turno di riposo in Serie C. Le formazioni messinesi sono impegnate in entrambi i gironi maschili, ben figurando, mentre le squadre femminili della città e della provincia sono tutte raccolte in uno dei tre gironi, il B, del campionato femminile.

Al maschile nel fine settimana sono arrivate le vittorie per la Sicily Bvs, che con nove vittorie e una sola sconfitta al momento è seconda nel girone A dietro la formazione di Termini Imerese imbattuta fin qui, e per la Jonica Volley, che guida imbattuta e a punteggio pieno il girone B. In particolare i tirrenici questa settimana hanno prevalso piuttosto agevolmente nel derby contro il Trinisi, tre set a zero con punteggio 25-8 25-22 25-10. Non contenta la formazione di coach Santacaterina ha anche annunciato un nuovo rinforzo, l’esperto Dionisio Dipasquale, classe 1988 e impiegabile sia come opposto che come banda. “Siamo contenti di questo campionato e come sta procedendo – così Carmelo Mazza, giocatore e dirigente della Sicily Bvs F.lli Anastasi – abbiamo un bel gruppo e con questo nuovo acquisto saremo sempre più una squadra tosta da battere. Cercheremo di tenere fede al nostro obiettivo stagionale che è quello di risalire immediatamente in Serie B”.

Nel campionato femminile, girone B, il Messina Volley proprio nell’ultima giornata disputata batte le mamertine della Volley 96 per tre set a uno (25-15 20-25 25-19 25-12) e balza al secondo posto della classifica sfruttando lo stop in campionato, in un altro derby tra messinesi, della Polisportiva Nino Romano che ha ceduto in casa delle joniche di Santa Teresa per 25-17 21-25 25-21 25-20. Al momento al comando di questo girone c’è la Pallavolo Zafferana che le ha vinte tutte senza perdere neanche un set.

Risultati 11ª giornata serie C maschile e classifica girone A

Hobby Volley – Terrasini 0-3

Entello – Don Orione e Capacense 3-0

Club Leoni – Volley Gibellina 0-3

Sicily Bvs – Trinisi 3-0

Essepiauto – Energy Solution 0-3

Riposava: Barcellona.

Energy Solution 29 punti

Sicily Bvs 27 punti

Barcellona 21 punti

Entello 19 punti

Don Orione e Capacense 18 punti

Volley Gibellina 16 punti

Terrasini 15 punti

Essepiauto 9 punti

Club Leoni 8 punti

Trinisi 3 punti

Hobby Volley 0 punti

Risultati 9ª giornata serie C maschile e classifica girone B

Ambiente Lab Team Volley Messina – Volley Gela 1-3

Gs Pozzallo – Jonica Volley 0-3

Paternò Volley – Giarre 0-3

Pedara Volley – Systemia Viagrande 3-1

Modica – Agira 0-3



Jonica Volley Santa Teresa 27 punti

Giarre 24 punti

Gs Pozzallo 20 punti

Gela 19 punti

Agira 14 punti

Ambiente Lab Team Volley 12 punti

Paternò Volley 10 punti

Pedara Volley 6

Viagrande 3 punti

Modica 0 punti

Risultati 11ª giornata serie C femminile e classifica girone B

Teams Volley Catania – Ssd UniMe 3-2

Messina Volley – Volley 96 3-1

Golden Volley – Liberamente AciCatena 3-1

Santa Teresa – Polisportiva Nino Romano 3-1

Pallavolo Zafferana – Team Volley Messina 3-0

Riposava: Pallavolo Oliveri.

Pallavolo Zafferana 30 punti

Messina Volley 24 punti

Polisportiva Nino Romano 23 punti

Golden Volley 21 punti

Santa Teresa 20 punti

Volley ’96 13 punti

Ssd UniMe 10 punti

Pallavolo Oliveri 9 punti

Teams Volley Catania 7 punti

Liberamente Aci Catena 6 punti

Team Volley Messina 2 punti

