Volley/C. Vittorie al maschile per Sicily Bvs e Barcellona, al femminile per l’Unime

Nell'ultimo turno del 2024 si registrano anche le sconfitte al maschile del Trinisi e Ambiente Lab Team Volley e al femminile di Team Volley e Nino Romano, riposavano Jonca e Messina Volley

Nel fine settimana in archivio anche l’ultimo turno, dell’anno solare 2024, del massimo campionato regionale di volley. Ad eccezione di Jonica Volley e Messina Volley, che osservavano un turno di riposo, tutte le altre formazioni messinesi erano impegnate. I campionati riprenderanno il secondo weekend di gennaio nel 2025.

Serie C maschile

Nel girone A torna alla vittoria la Sicily Bvs che dopo l’unica sconfitta fin qui in campionato contro Termini Imerese nel turno precedente riprende la sua marcia e in attesa della rivincita si tiene stretta la posizione in classifica che varrebbe i playoff. Nell’ottava giornata vittoria per tre set a zero contro il Don Orione e Capacense tra le mura amiche della palestra “Campagna” di Saponara. Nello stesso girone vittorie esterna della Play Volley Barcellona sul campo del Terrasini che vince un set ma cede l’intera posta. Sconfitto ancora, non ha ancora vinto una partita in stagione, il Trinisi.

Nel girone B in campo come unica squadra messinese nella settima giornata l’Ambiente Lab Team Volley. Il gruppo di Giuseppe Caravello arrivava da tre vittorie consecutive e ha ceduto in casa contro il Giarre. Partita condizionata dal maltempo e infatti a fine terzo set la partita è stata sospesa per infiltrazioni dal tetto e ci si è dovuti spostare di impianto, dalla Juvara all’Evemero. Capitan Germanà e compagni dopo aver vinto il primo set hanno perso venendo rimontati dagli ospiti secondi in classifica. Al primo posto nel girone B la Jonica che aveva anticipato il turno di questa settimana e comanda da imbattuta.

Risultati 8ª e classifica girone A

Hobby Volley – Gibellina 0-3

Terrasini – Barcellona 1-3

Essepiauto – Trinisi 3-1

Leoni – Energy Solution 0-3

Sicily Bvs – Don Orione e Capacense 3-0

Energy Solution 23 punti

Sicily Bvs 21 punti

Don Orione e Capacense, Barcellona 18 punti

Entello 16 punti

Terrasini 12 punti

Essepiauto 9 punti

Club Leoni 8 punti

Hobby Volley, Trinisi 0 punti

Risultati 7ª e classifica girone B

Ambiente Lab Team Volley – Giarre 1-3

Gs Pozzallo – Volley Gela 3-2

Pedara Volley – Agira 0-3

Modica – Paternò Volley 0-3

Riposavano: Jonica Volley e Viagrande che avevano anticipato il turno

Jonica Volley Santa Teresa 21 punti

Giarre 18 punti

Gs Pozzallo 17 punti

Gela 13 punti

Ambiente Lab Team Volley 12 punti

Paternò Volley 10 punti

Agira 5 punti

Viagrande, Pedara Volley 3 punti

Modica 0 punti

Serie C femminile

Scontro al vertice in C femminile tra Pallavolo Zafferana e Polisportiva Nino Romano che ha premiato le locali etnee. Le mamertine perdono la loro imbattibilità stagionale, solo nel primo set riescono a tenere testa alla capolista cedendo alle fasi finali, nel secondo e terzo invece Zafferana allunga presto e conduce in porto la sfida. Sconfitta per la Team Volley Messina in quel di Aci Catena, se la sfida tra Zafferana e Milazzo era uno scontro d’alta quota quello tra messinesi ed etnee era certamente di bassa quota. Entrambe le formazioni arrivavano all’appuntamento con una sola vittoria all’attivo e a spuntarla sono state le locali che hanno conquistato l’intera posta. Infine derby vinto dall’UniMe contro la Pallavolo Olivieri, le universitarie hanno prevalso per tre set a uno conquistando l’intera posta.

Risultati 9ª e classifica girone B

Teams Volley Catania – Golden Volley 1-3

Ssd UniMe – Pallavolo Oliveri 3-1

Pallavolo Zafferana – Polisportiva Nino Romano 3-0

Liberamente AciCatena – Team Volley Messina 3-0

Santa Teresa – Volley 96 3-1

Riposava: Messina Volley.

Pallavolo Zafferana 24 punti

Polisportiva Nino Romano 20 punti

Golden Volley, Messina Volley 18 punti

Santa Teresa 14 punti

Volley ’96 10 punti

Ssd UniMe, Pallavolo Oliveri 9 punti

Liberamente Aci Catena 6 punti

Teams Volley Catania 5 punti

Team Volley Messina 2 punti