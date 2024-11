Volley, in Serie B vince solo Letojanni, sconfitte le formazioni femminili

L'Amando rimontata cede al tiebreak conquistando un punto, niente invece per Orlandina e La Saracena

La serie B di pallavolo regala un sorriso su quattro alle formazioni messinesi. Vince soltanto il Volley Letojanni che conquista il bottino pieno nella insidiosa trasferta di Palermo. Un secco 0-3 a favore dei ragazzi di Balsamo regala alla compagine Jonica la seconda vittoria in altrettante gare disputate ed il consolidamento della vetta della classifica. Sconfitta invece l’altra formazione Jonica che gioca un campionato Nazionale, la Serie B1 femminile. L’Amando Volley lotta in casa contro Bisceglie e sembra in controllo del match dopo i due set vinti 25-17 e 25-22. Successivamente le campane reagiscono e conquistano i successivi due set 20-25 e 17-25 completando l’opera al tiebreak per 11-15. Alla formazione di coach Prestipino un solo punto.

In Serie B2 femminile impegnate l’Orlandina Volley sconfitta in tra set tiratissimi dalla Galpealus Volley. La formazione etnea di Mascalucia espugna il campo dell’Orlandina conquistando i primi due parziali ai vantaggi 25-27 e 24-26 e nel terzo ancora arrivo in volata con le catanese che archiviano la pratica 23-25. Risultato uguale per La Saracena Volley contro la Gbt Volley Palermo in tre set, questi meno lottati 20-25 18-25 19-25.

Palermo – Letojanni 0-3

In avvio di match formazioni tipo per entrambe le compagini, la meta del primo set viaggia sul filo dell’equilibrio sino ad un break della Tiesse che allunga e, approfittando di un paio di errori in attacco dei padroni di casa, chiude il parziale sul 20-25.

La seconda frazione di gioco è sicuramente la più equilibrata, i due sestetti si rincorrono a più riprese, nelle file della Tiesse coach Balsamo getta nella mischia Leo Genovese su Andrea Cassaniti, sul 20-24 a favore degli ospiti un turno positivo al servizio di Masotti annulla ben 4 set point portando la Rossopomodoro sul 24-24, è una diagonale di Marco Di Franco a chiudere il set ai vantaggi 24-26.

Nel terzo set Letojanni allunga fin dall’inizio, Nicola Ferro prova a mischiare le carte sostituendo la diagonale palleggiatore/opposto, il vantaggio viene comunque gestito abilmente da Battiato e co. in chiusura di set è Di Franco a salire in cattedra con due muri punto (22-18 e 24-20) e l’attacco vincente sul match point che chiude la contesa sul 22-25.

Tabellino

Rossopomodoro Volo Palermo: Ferrari (L), Vetro ne, Cuti, Donato (L), Ferro 1, Catinelli, Gruessner 6, Ferraccù 11, Ranelli 5, Argento ne, Masotti 12, Opoku 6, Simanella 1, Marcatti. Allenatore Ferro, Assistente Giarrusso

Tiesse Volley Letojanni: Battiato 9, Dato, Nuncibello (L), Salomone (L), Arena 6, Arezzo 9, Balsamo 1, Di Franco 11, Cianci, Cassaniti, 2, Genovese 1. Allenatore Balsamo, Assistente Micalizzi.

Arbitri: Susanna Savà e Aurelio Curiale di Ragusa.