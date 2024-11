Volley Letojanni cerca il tris in casa contro Ciclope Bronte

Sempre in Serie B, ma al femminile, Amando Volley e Orlandina in trasferta rispettivamente a Pomezia e San Lucido, La Saracena ospita Terrasini

LETOJANNI – Torna fra le mura amiche della palestra “Letterio Barca” il Volley Letojanni, per la terza giornata del campionato di Serie B Girone H la formazione jonica ospita la Ciclope Volley Bronte. I ragazzi di Adriano Balsamo cercano continuità di rendimento e risultati dopo le belle prestazioni delle prime due giornate, la formazione etnea invece proverà a muovere la classifica che la vede nella parte bassa del tabellone con soli 2 punti all’attivo frutto della vittoria al tiebreak dello scorso weekend contro la matricola Scalia Volley Sciacca.

“Incontriamo una formazione che esprime un bel gioco – commenta il tecnico Adriano Balsamo – sono ben allenati da Maurizio Lopis, una formazione composta da giocatori ben amalgamati con un’esperienza ai playoff di A3 che ne certifica la qualità. Nelle prime due giornate hanno affrontato delle vere e proprie battaglie sportive. La loro classifica non rispecchia assolutamente il valore del roster, prevedo quindi una partita molto difficile, lunga e con belle giocate da ambo le parti. Sarà un vero e proprio spettacolo per il pubblico presente sugli spalti”.

Il programma delle messinesi in Serie B

Per coach Balsamo e compagni sfida in programma sabato alle ore 18. Impegno fuori casa invece per l’Amando Volley Santa Teresa, l’altra formazione jonica che disputa la Serie B1 femminile. Le ragazze di coach Prestipino faranno visita alla squadra di Pomezia, domani sabato 9 novembre alle ore 17. Dopo quattro giornate le laziali sono a quota sette punti nel girone D, mentre le siciliane seguono da vicino a cinque punti e potrebbero operare il sorpasso.

In B2 femminile scenderanno in campo sempre sabato alle ore 18 l’Orlandina Volley, in trasferta nel cosentino contro San Lucido, mentre impegno casalingo per La Saracena Volley nella sfida tutta siciliana contro Terrasini al PalaMangano di Sant’Agata di Militello. La prima sfida dell’Orlandina, a tre punti in graduatoria, sarà più ostica per la trasferta ma sulla carta di meno visto che la sfidante ha meno punti in classifica nel girone L e non ha ancora vinto. Situazione inversa per La Saracena che è a zero punti dopo due partite e sfida Terrasini che ne ha conquistati 6, frutto di due vittorie in quattro giornate.

