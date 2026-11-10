Camera di Commercio, droni in volo per scoprire le cause dell’incendio

Tutte le tappe dell'inchiesta che va verso una super consulenza. A lavoro anche lo Spresal. Intanto gli indagati vogliono essere ascoltati

Messina – Si sono alzati in volo anche i droni della Polizia per scoprire le cause dell’incendio che lo scorso 5 novembre ha distrutto l’ultimo piano dell’edificio perimetrale della Camera di Commercio. I droni della Scientifica hanno sorvolato il palazzo di via Cavallotti per identificare esattamente le aree danneggiate, ricostruire lo stato del palazzo, avere una visione completa di tutto l’edificio, in particolare il collegamento tra i diversi corpi di fabbrica che lo compongono, e l’intera aerea perimetrale.

Droni in volo sulla Camera di Commercio

Le immagini così catturate saranno analizzate insieme ai risultati degli altri accertamenti. In particolare con le analisi di laboratorio che saranno effettuate sui reperti prelevati all’interno dell’edificio. La Polizia lavora poi ad un altro aspetto fondamentale, ovvero l’acquisizione di tutto il materiale amministrativo relativo al palazzo che ospita la principale associazione di categoria messinese. La polizia giudiziaria ha acquisito gli incartamenti relativi all’edificio per verificarne lo stato e, soprattutto, capire se c’erano interventi, strutturali o no, in corso o effettuati, e quali risultassero ufficialmente.

L’inchiesta della Procura, tutte le tappe

Ma la tappa fondamentale dell’inchiesta non è ancora stata toccata. Servirà infatti l’accertamento di uno o più tecnici che aiuteranno la Procura a farsi una idea precisa di quel che è accaduto quel maledetto giovedì, tecnici che la sostituta procuratrice Roberta La Speme e il procuratore capo Antonio D’Amato non hanno ancora nominato. Il primo passo del loro lavoro sarà effettuare un accurato sopralluogo all’interno del palazzo “sigillato” dalla Procura, per farsi una idea “dal vivo” di quello che poi analizzeranno “su carta”. All’accertamento tecnico irripetibile parteciperanno anche i consulenti di parte, ovvero i tecnici incaricati dagli indagati di seguire le operazioni per loro conto, indicati dai difensori impegnati, gli avvocati Enrico Ricevuto e Filippo Pagano.

Tre indagati per il 5 novembre nero

In questa prima fase la Procura vuole infatti ascoltare gli architetti Giovanni Lazzari e Angelo Di Carlo, rispettivamente direttore e responsabile della sicurezza dei lavori, e il titolare della ditta incaricata, Antonino Ponzini. Il primo focus è quindi sui lavori di ristrutturazione e ammodernamento della Sala Borsa e relativa climatizzazione. Lavori cominciati anni orsono e poi sospesi, in attesa dell’ok della Regione alla fase finale della climatizzazione, arrivato recentemente. Le operazioni erano quindi ripartite effettivamente soltanto da alcuni giorni.

Ipotesi lavori in corso, le richieste degli indagati

E quel giorno, in particolare, erano previsti lavori alla parte alta della Sala Borsa, sulla copertura, per effettuare l’ampliamento di fori per tubature. Operazioni che non richiedevano l’impiego di quelle che, in gergo tecnico, vengono definite “fiamme libere”. Lavori, quindi, relativi ad una porzione dell’edificio diversa e separata da quella interessata dall’incendio partito dal sottotetto all’ultimo piano dell’immobile affacciato su via Giordano Bruno. La magistratura probabilmente ascolterà i tre indagati, dopo aver avuto una indicazione dai primi accertamenti. Alcuni di loro sembrano però intenzionati a chiedere spontaneamente di essere ascoltati, per chiarire la propria posizione ed eventualmente fornire informazioni che gli investigatori riterranno utili.

Alla ricerca della causa del rogo

A lavoro sul caso ci sono anche la Squadra investigativa dei Vigili del Fuoco, tornati a più riprese nel palazzo per chiarire l’esatta causa del rogo e verificarne la messa in sicurezza e l’agibilità, e lo Spresal dell’Asp, ovvero il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Per la Procura, infatti, potrebbe non essere stata una sola la causa della drammatica distruzione di una parte dell’edificio storico. Al vaglio c’è anche l’efficienza delle dotazioni di sicurezza, a cominciare dagli estintori. Si parte dall’ipotesi di un corto circuito, ma tutte le piste sono aperte.

Obiettivo messa in sicurezza del palazzo

Intanto il palazzo rimane sotto sequestro giudiziario. Il presidente camerale Ivo Blandina, nominato custode, vuole accelerare sulle operazioni di copertura della parte distrutta dall’incendio, che così com’è espone a infiltrazioni massicce anche gli uffici sottostanti. Si pensa ad una copertura simile a quella degli scavi archeologici, che permetta di “non toccare” lo stato dei luoghi, in attesa degli accertamenti, proteggendoli dalle piogge. Una operazione non facile, vista l’altezza, e che richiede l’ok della magistratura oltre che delle consuete autorità amministrative della Sovrintendenza.