Wrestling, G King sfida Al Jiaan per il titolo mondiale al Giardino Corallo

Il wrestler messinese torna a casa e sarà impegnato, insieme ad altri campioni, al "The Return Of The Kings" venerdì sera

MESSINA – Messina torna ad essere capitale del wrestling. Venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21:30, lo storico Giardino Corallo ospiterà “The Return Of The Kings”, gala internazionale organizzato dalla Real Italian Wrestling (RIW), con un protagonista d’eccezione: il pluricampione messinese G King, conosciuto nel mondo come “The Sicilian Gangster”, al suo attesissimo ritorno in città dopo un tour europeo che lo ha visto brillare fra Francia e Belgio.

Il main event sarà un incontro senza esclusione di colpi: match senza squalifiche tra l’attuale Campione del Mondo RIW, il tunisino Tarak Al Jiaan, veterano della scena europea, e lo sfidante di casa G King, deciso a riprendersi il titolo mondiale che gli è stato strappato nell’ultimo infuocato scontro tra i due a Parigi.

Lo spettacolo del Wrestling a Messina

Ma non è tutto: ad arricchire la card, una line-up stellare con alcune delle più importanti figure del wrestling italiano ed europeo: El Nazareno, leggenda vivente dell’hardcore wrestling italiano; King Danza, atleta salernitano con esperienza in USA e Giappone, anche attore cinematografico; The Original Italian Tiger, l’uomo tigre del wrestling tricolore; Mambu, da Torino, uno degli strongman più forti d’Italia; Raider The Hunter, veterano del wrestling siciliano; Violenzo, attuale Grand Champion RIW e detentore di tre titoli in tre diverse federazioni italiane.

In un gesto di grande cuore e rispetto per la sua città, G King ha fortemente voluto che lo show fosse accessibile a tutti. Il biglietto d’ingresso sarà di soli 10 euro, con ingresso gratuito per tutti i bambini fino ai 12 anni. “Ogni ragazzino ha il diritto di vedere i propri eroi dal vivo, senza troppi problemi. Questo show non deve essere un lusso, ma un momento da vivere insieme, in famiglia, in un ambiente caloroso. E io voglio che il mio ritorno a Messina sia proprio questo: un abbraccio collettivo”.

I biglietti sono acquistabili: online su tickettando, in presenza presso “il Botteghino” di Messina, oppure direttamente all’ingresso il giorno stesso dell’evento. Dopo questa data, G King riprenderà il suo percorso internazionale già a fine mese, ma l’8 agosto sarà solo per Messina. Un’occasione irripetibile per vivere il grande wrestling dal vivo, in famiglia, nel cuore della città.

