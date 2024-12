“Zanca 100”, dalla storia alla mostra digitale: i festeggiamenti di un compleanno speciale

Sabato il taglio del nastro, poi il doppio convegno il 17 e il 18 dicembre

MESSINA – Palazzo Zanca compie 100 anni. Un compleanno speciale per la sede del municipio di Messina, che sarà festeggiato con una serie di iniziative nei prossimi giorni. Si partirà il 14 dicembre alle 19, in concomitanza con l’evento “Vieni a palazzo”, quando sarà inaugurata la mostra digitale nel foyer del Salone delle Bandiere, che resterà fino al 6 gennaio e vedrà proiezioni dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.

Il 17 dicembre, alle ore 15.30, si terrà il convegno dal titolo “L’architettura, storia e controstoria”, sempre nel Salone delle Bandiere. La seconda sessione, che si intitolerà invece “Arte e vita a palazzo, la proposta”, sarà sempre alle 15.30 ma del 19 dicembre. Infine alle 18.30 dello stesso giorno, sempre nel foyer del Salone delle Bandiere, si terrà il laboratorio sulle amalgama di cemento a cura di Rosaria Catania Cucchiara.

Le iniziative sono anche patrocinate dagli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti di Messina per celebrare la ricorrenza dell’edificio comunale progettato dall’architetto Antonio Zanca e inaugurato il 26 luglio del 1924. La prima pietra, invece, è stata messa il 28 dicembre del 1914, sei anni dopo il terremoto del 1908.

Unconventional Christmas da venerdì 13

E sempre a Palazzo Zanca, venerdì 13 sarà inaugurato l’Unconventional Christmas. I dettagli saranno svelati domani in una conferenza stampa, ma il comune ha spiegato che “si presenta come uno spazio d’incontro per interpretazioni inusuali ed originali del Natale. Ogni opera, frutto dell’esperienza unica di chi l’ha creata, svela aspetti sorprendenti e inattesi di questa festività. Dalle memorie intime di un’infanzia lontana alle riflessioni sulla società contemporanea, fino alle più libere espressioni della creatività, ogni installazione offre dunque una chiave di lettura non convenzionale, regalando al pubblico una visione autentica e personale del Natale reinterpretato da ogni singolo artista. Sarà un’esperienza immersiva grazie ad un allestimento che intende avvolgere il pubblico, stimolando mente e cuore alla riflessione arricchita anche da momenti di confronto con gli artisti, per approfondire le loro visioni e il processo creativo. Un evento pensato per tutti, con accesso gratuito, sia per gli appassionati d’arte che per semplici curiosi, oltre che occasione unica per scoprire nuove prospettive sul Natale”.