 Zucchero live a Messina, la presentazione del concerto e il servizio navetta

Zucchero live a Messina, la presentazione del concerto e il servizio navetta

Gianluca Santisi

Zucchero live a Messina, la presentazione del concerto e il servizio navetta

lunedì 13 Luglio 2026 - 19:10

Tutto pronto per il grande show di martedì 14 luglio allo stadio "Franco Scoglio"

La Sicilia e Messina sono pronte a riabbracciare uno tra gli artisti più amati che torna live con il suo grande tour negli stadi italiani: Zucchero “Sugar” Fornaciari, attesissimo in concerto martedì 14 luglio allo Stadio Franco Scoglio di Messina.

Lo spettacolo, all’interno del tour prodotto da Friends & Partners, è organizzato da Puntoeacapo Srl, in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina. I biglietti ancora disponibili sono in vendita su TicketOne, nei punti vendita abituali e al botteghino nel giorno del concerto.

 “Baila (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight” è il tour estivo dedicato ai 25 anni di una delle sue canzoni più amate di sempre, “Baila (Sexy Thing)” che è ancora una delle hit più amate del repertorio di Zucchero “Sugar” Fornaciari, capace di far cantare e ballare il pubblico di ogni generazione. 

Considerata una delle migliori band in Europa, la formazione che accompagna Zucchero sul palco è composta da straordinari musicisti internazionali. Un’incredibile intesa musicale e uno show interamente dal vivo danno vita a uno spettacolo travolgente.

Con Zucchero sul palco: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals).

Con la sua voce unica e inconfondibile, un repertorio capace di emozionare e far ballare intere generazioni e una straordinaria superband composta da alcuni dei migliori musicisti internazionali, ogni concerto di Zucchero è una grande festa dove blues, rock, soul e ritmo si fondono in uno show spettacolare.

Le informazioni utili per raggiungere lo stadio con Atm

In occasione del concerto, ATM attiverà un piano straordinario per agevolare i collegamenti con l’impianto sportivo comunale. L’Azienda Trasporti predisporrà infatti un servizio speciale, con autobus dedicati che dal viale della Libertà (di fronte agli sbarchi della Caronte&Tourist) raggiungeranno lo stadio San Filippo.

Il piano straordinario prevede anche l’attivazione di bus navette, che faranno la spola dalla Stazione Centrale e dallo Zir verso via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo stadio. Il servizio navetta sarà a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 10 del mattino e fino alle 21, orario di inizio del concerto. Il servizio riprenderà alla fine dell’evento e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico.

Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e si potrà acquistare nei seguenti modi: tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito presso statua di Padre Pio). Il personale Atm addetto alla vendita dei biglietti sarà inoltre presente all’uscita degli Imbarcaderi e nei pressi della Stazione Centrale e allo Zir.

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