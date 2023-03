175 anni della polizia municipale, Blasco: "A Messina un'azione sempre più incisiva" VIDEO - Tempostretto

"Si è rafforzata la nostra capacità d'intervento in linea con le direttive di sindaco e vicesindaco", ha evidenziato il comandante

MESSINA – Un anno con Stefano Blasco. Il bilancio del comandante della polizia municipale, mentre ancora non si sa se il suo incarico sarà confermato dall’amministrazione comunale. L’occasione è la giornata di festa a Palazzo Zanca per il 175esimo anniversario proprio della polizia municipale. Ha sottolineato il comandante, alla presenza del sindaco Basile, del vicesindaco Mondello e delle varie autorità: “Una storia illustre anche a Messina, con decorazioni in periodo di guerra e un impegno in momenti tragici come il terremoto. Il nostro Corpo è reduce da un periodo speciale, simile a un evento bellico, quello della pandemia, in cui ci siamo ritrovati, con l’amministrazione comunale, ad applicare regole sanitarie e sociali nuove e impensabili, con grandi rischi per la vita. Innumerevoli sono state le azioni al fianco del sindaco (periodo amministrazione De Luca, n.d.r.), Un impegno che si tende a rimuovere, nella speranza di non doverlo vivere più, ma di cui bisogna essere orgogliosi. Nel segno della rinascita di Messina, poi, il 2022 è stato un periodo ricco d’eventi voluti dalla nostra Municipalità. Turismo, musica, Vara: la città ha dato una bellissima immagine di sé. Ma il nostro lavoro non è solo gestione dei grandi eventi ma quotidiana gestione del territorio”.

Oggi davanti a Palazzo Zanca

Ha continuato il comandante, il cui incarico potrebbe essere rinnovato nei prossimi giorni e su questo aspetto si discute oggi in Consiglio comunale: “Rispetto delle regole e aiuto concreto al cittadino rientrano nella visione del nostro ruolo. Quando eroghiamo un verbale non pensiamo alla funzione punitiva ma alla tutela di quei messinesi che subiscono ingiustizie e comportamenti d’arroganza e maleducazione. Con la nostra puntuale presenza, i cittadini che rispettano le regole saranno sempre più maggioranza. Di concerto con il sindaco Basile, è stata migliorata la capacità d’intervento del Corpo. Il sindaco s è impegnato in prima persona per la continuità lavorativa di 46 poliziotti municipali a tempo determinato. Di converso, la scelta del sottoscritto di portare a compimento il corso per le patenti di servizio, ci ha consentito di avere da dicembre 50 nuove unità per guidare i mezzi di servizio. Da qui più mezzi e uomini”.

“Da dicembre una vera riorganizzazione del corpo municipale”

Ha aggiunto Blasco: “Dal mese di dicembre è pure partita una vera riorganizzazione del corpo municipale con buoni risultati in termini di visibilità e noi agiamo in linea con i progetti sulla mobilità cittadina avviati dal primo cittadino e dal vicesindaco Mondello. Una svolta per Messina. Moto, attrezzature, vestiario, programmi gestionali, body cam, sistemazioni logistiche e mono pattini elettrici nelle isole pedonali hanno consentito una rafforzamento del nostro impegno. Da ricordare pure il supporto alla cantieristica pubblica e alle attività delle municipali”. Come ha più volte evidenziato il comandante, in attesa di un rafforzamento dell’organico e di una riorganizzazione ancora più mirata, il lavoro di questo primo anno è servito a gestire l’emergenza e a seminare in vista di un rafforzamento nei prossimi anni.

“Formale elogio agli ispettori”

Un ringraziamento speciale alla polizia municipale è stato rivolto da Basile per “la forte sinergia con l’amministrazione comunale”, facendo riferimento pure al periodo difficile della pandemia. A conclusione della cerimonia il sindaco, la questora di Messina Gabriella Ioppolo, il presidente del Tribunale di Messina Marina Moleti e il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Marco Carletti hanno consegnato “formale elogio” agli ispettori capi Giuseppe Mostaccio, Alessandro Platania, Giuseppe Cifalà, Cosimo Peditto e Giacomo Visalli, agli ispettori principali Bernardo Fama e Andrea Parisi e all’assistente Francesco Paratore, per essersi “distinti nel corso dell’attività lavorativa per la loro professionalità e competenza”.

