7 giorni di video news. Dalla pista ciclabile della discordia ai magnifici dieci per la Nbc - Tempostretto

MESSINA – Una settimana nel segno di Tempostretto e dei suoi servizi video. Che cosa è successo dal 20 al 25 febbraio? Il nostro servizio sulla controversa pista ciclabile a Sant’Agata ha scatenato il dibattito fino al colpo di scena del ripensamento da parte del sindaco Basile, con la scelta di ripristinare il marciapiede. Nel frattempo, diamo la parola all’imprenditore che sta realizzando il discusso chiosco a Cristo Re e, sul fronte critico, non dimentichiamo le troppe discariche a cielo aperto in città. Ma anche le azioni di bonifica, come nell‘area Irsap di Laderia. Da tempo il nostro giornale ha segnalato l’emergenza in questa zona, e non solo, in vista di un necessario recupero sul piano imprenditoriale.

Non solo problemi. Abbiamo raccontato l’iniziativa del Carnevale a Santa Lucia, evidenziandone gli aspetti sociali, e la sfilata delle eco-maschere a piazza Duomo con abiti fatti a mano nel segno del riciclo. E siamo stati alla Badiazza per annunciare una novità significativa: la ripresa dei lavori di restauro per valorizzare finalmente questo patrimonio della città. Villa Mazzini, invece, se i tempi dei lavori saranno rispettati, avrà di nuovo l’acquario nel 2024, chiuso al pubblico da anni, come abbiamo raccontato. Ma, a proposito di Villa Mazzini, abbiamo pure documentato il pessimo stato dello stagno dopo Carnevale, con bombolette spray e coriandoli.

Dopo l’inciviltà post festa una boccata d’ossigeno, invece, giunge dai dieci anni d’attività dell’associazione “Camminare i Peloritani”. E chiudiamo con un altro segnale positivo: una squadra di artisti messinesi al lavoro per la Nbc, celebre canale statunitense, per un documentario animato sull’Ucraina.

