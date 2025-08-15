A passeggio per Messina con i giganti Mata e Grifone VIDEO

Ieri sera, tra fuochi d'artificio e tanti cittadini, la tradizione è stata rinnovata in attesa della processione di oggi

MESSINA – In attesa della processione di oggi, ieri sera si è compiuta la tradizionale passeggiata dei giganti Mata e Grifone da Piazza Unione Europea a Piazza Castronovo e ritorno. Tanti i cittadini che hanno partecipato, assistendo anche ai fuochi d’artificio al Municipio.

La storia di Mata e Grifone

Sul piano dell’interpretazione simbolica, invece, per lo studioso Franz Riccobono (a lui è stata dedicata la Vara 2022 dopo la sua morte), Mata e Grifone non sono i fondatori di Messina. E si coglie una simbologia religiosa nei due colossi equestri: con il nero, Grifone rappresenta la Chiesa Costantinopolitana; Mata simboleggia la Chiesa romana, con il bianco.

In base a questa visione, le due figure rappresentano le due Chiese come continuità di culto cristiano prima e dopo il periodo islamico. Anzi, nonostante gli Altavilla fossero cattolici, fino al Quattrocento fu fortissima l’influenza dei Basiliani, fra i quali alcuni giurarono infine fedeltà al Papa.

Uno spazio espositivo permanente per ammirare Mata e Grifone

Il primo passo concreto dopo anni di discussioni infruttuose. I giganti Mata e Grifone avranno finalmente un vero spazio espositivo permanente. La Giunta comunale ha approvato lo scorso maggio il Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per l’intervento di riconversione dell’attuale deposito di via Catania.

L’idea di rendere visibili i Giganti tutto l’anno, e non solo ad agosto, circola da lungo tempo, in prima linea la III Municipalità. Due anni fa avevamo lanciato una nostra proposta, accolta dall’assessore Vincenzo Caruso, che aveva però evidenziato le sfide legate alla delicatezza del materiale (cartapesta), alla necessità di proteggerli dalle intemperie e alla ricerca dei fondi necessari.

L’intervento, dal costo complessivo di 150mila euro, è finanziato con le risorse del programma regionale Fesr 2021-2027, destinate allo sviluppo urbano sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

