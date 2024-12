A Piazza Duomo Clementino, il rapper conquista Messina FOTO e VIDEO

Il suo stile in dialetto cnapoletano ha entusiasmato il pubblico. Questa sera, ad esibirsi, Arisa. Laura Pausini, invece, sarà al PalaRescifina

MESSINA – Molto entusiasmo per Clementino. L’artista, ieri sera a Piazza Duomo, ha dato il via al concerto con i suoi successi più amati, tra cui Lo strano caso di Iena White. Conosciuto per il suo stile hip hop, nato ad Avellino nel 1982 e cresciuto nell’ambiente musicale con al centro Napoli, Clemente Maccaro, in arte Clementino, è un artista versatile. E ha la capacità di spaziare da testi profondi a brani ironici. Una capacità che lo ha reso un punto di riferimento per diverse generazioni. Ma è stato il freestyle in dialetto napoletano, dedicato alla città di Messina, a far esplodere l’entusiasmo del pubblico. Tra un brano e l’altro, Clementino ha emozionato anche con una dedica speciale alle persone lontane dalla propria terra natale, eseguendo il toccante Quando sono lontano.

A intrattenere la piazza prima dell’esibizione del rapper, due volte a Sanremo e volto televisivo come giurato di “The Voice”, l’emergente Ste, all’anagrafe Stephani Ojemba. Quest’ultima, cantante napoletana d’origine nigeriana, con la sua splendida voce ha incantato la folla esibendosi in un mix di suoi brani e altri tratti da grandi cantanti italiani, come Mina e Pino Daniele.

Arisa e Laura Pausini

L’evento ha dato il via a un ricco calendario di appuntamenti musicali. Questa sera il palco di Piazza Duomo vedrà protagonista Arisa. Contemporaneamente, al PalaRescifina, Laura Pausini terrà uno dei concerti più attesi. Ad aprire la serata l’emergente Nico Arezzo. La Pausini continuerà il suo tour a Messina con altre due date: il 29 e il 31 dicembre. Per l’ultimo dell’anno l’altro appuntamento in programma sarà a Piazza Duomo con Tutti pazzi per Rds che vedrà la partecipazione di dj locali e Radio Zenith.

