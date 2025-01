Akademia Messina per l’assalto alla vetta, Costantino: “Sarà un ostacolo duro” VIDEO

Domenica lo scontro diretto con San Giovanni in M.no, le peloritane possono prendersi la prima posizione sul campo. Costantino: "Ci aspettiamo palazzetto gremito"

MESSINA – Akademia Sant’Anna chiuderà la stagione regolare domenica alle ore 17 al PalaRescifina contro San Giovanni in Marignano. Le due squadre si sono sorpassate più volte nelle prime diciassette giornate di campionato in testa al girone A e la partita di domenica sancirà chi inizierà al primo posto la poule promozione. In vista del big match il numero uno peloritano, Fabrizio Costantino, dichiara: “Ci aspetta una gara intensa, durissima, sappiamo che è un ostacolo veramente duro. Iniziamo la settimana sapendo che è la gara della prima parte di stagione e della stagione regolare. Ci auguriamo tanto seguito e ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni per questa gara fondamentale. Da presidente vorrei vedere una gara spettacolare, dall’altro lato ci saranno altre atlete che faranno valere la loro forza, godiamocela”.

Sul lavoro della dirigenza aggiunge: “La società lavora per fare bene e questo momento della stagione dice che stiamo facendo davvero bene. Dobbiamo andare avanti su questo percorso iniziato un anno fa. Gli sponsor devono essere contenti di quello che si sta facendo. Sappiamo che tanta gente vede le gare in tv, li vorremmo vedere anche al palazzetto, ma è comunque importante sapere che c’è comunque tanto seguito”.

In vista del big match allargate le maglie per permettere l’accesso a più pubblico possibile: “Domenica abbiamo allargato gli inviti non solo ad aziende, sponsor e dipendenti, ma anche alla Pgs e le società che ne fanno parte. Invitate tutte le scuole, primarie e secondarie, e i ragazzi del progetto Akademia Challenge. Ci aspettiamo un palazzetto gremito”.

