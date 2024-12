Al Papardo una nuova sala giochi per i piccoli pazienti VIDEO

Messina. I lavori sono stati possibili attraverso le donazioni di diverse aziende

MESSINA – Un’ondata di allegria ha invaso oggi l’unità operativa complessa di Pediatria del Papardo, diretta da Guglielmo Catalioto. Attraverso le donazioni di diverse aziende sono stati realizzati i lavori così i piccoli pazienti, da oggi, avranno uno spazio dedicato al gioco e al divertimento. Ad inaugurare la sala, questa mattina, la direttrice generale dell’ospedale Papardo Catena Di Blasi.

Durante questa occasione, la dottoressa Di Blasi ha comunicato che è in corso un accordo con il Garante per l’infanzia del Comune di Messina per la realizzazione di una piccola foresteria per ospitare i genitori dei bambini ricoverati provenienti da fuori città. Questa iniziativa mira a offrire supporto ai genitori durante il periodo di degenza dei loro figli.