Atm, “entro settembre altri due tram riqualificati torneranno in servizio” VIDEO

E un terzo a ottobre, quando inizieranno anche i lavori alla linea tranviaria

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono tre i tram sui quali si stanno ultimando i lavori di revamping. Due dovrebbero essere pronti alla fine di settembre e il terzo a ottobre. A confermarlo è il presidente di Atm Pippo Campagna.

Quelli rinnovati (di colore rosso con le nuove livree) finora sono 6 ma uno è ancora fermo dopo l’incidente avvenuto qualche mese fa al capolinea Zir, per cui ce ne sono in circolazione 5, oltre a 2 vecchi (di colore grigio), per un totale di 7.

All’arrivo dei prossimi tre tram (compreso quello incidentato), uno dei vecchi verrà mandato in officina. In quel momento i tram in servizio saranno 8 nuovi e 1 vecchio.

E sempre da ottobre 2024 verranno avviate le prime fasi dei lavori alla linea tranviaria. Il servizio comunque non si fermerà da subito. Il progetto prevede anche una nuova pavimentazione nel tratto di isola pedonale da viale San Martino a piazza Cairoli.