Barbareschi a Salina: "Non tutti gli attori vengono ai festival, quelli di sinistra sono snob" VIDEO - Tempostretto

L'attore frequenta le Eolie da 50 anni: "Con i soldi della mia prima vittoria al Festival di Venezia ho comprato sei ruderi a Filicudi"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Il nostro è un circo, come lo chiamo io, ci sono attori bravi e meno bravi ma ai festival ci vanno quelli che non snobbano”, racconta l’attore e personaggio televisivo Luca Barbareschi. E aggiunge che i più snob sono gli attori molto di sinistra, perché si sentono in colpa di essere molto ricchi.

In attesa di ricevere il premio dedicato a Massimo Troisi (vedi qui) gode il panorama da Salina e la vista sulle isole Eolie che lui ama molto e frequenta ormai da più di 50 anni. Con i soldi guadagnati con la sua prima vittoria al Festival del Cinema di Venezia Barbareschi ha acquistato dei ruderi proprio a Filicudi e ogni anno torna a trascorrere le vacanze sull’isola.