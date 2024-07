Barche ormeggiate a Torre Faro, scattano i controlli VIDEO e FOTO

Guardia costiera e polizia municipale in azione in via Palazzo, a Messina.

Video e foto di Silvia De Domenico, testo di Marco Olivieri

MESSINA – “Troppe barche abusive a Torre Faro, intervenga la Capitaneria di porto”. L’ultima segnalazione WhatsApp al 366.8726275 dei nostri lettori è stata pubblicata oggi. E proprio stamattina sono scattati i controlli della Guardia costiera e della polizia municipale in via Palazzo, a Torre Faro. Gli agenti hanno ordinato ad alcuni proprietari di togliere dall’acqua le barche. Non sono però stati avviati ancora i sequestri.

Il problema era stato sollevato da un cittadino alcune settimane fa: “Ecco com’è la spiaggia di Torre Faro, liberata due mesi fa circa dai verricelli e dalle barche ormeggiate in modo abusivo. Come si può vedere dalla foto che allego, sono già tornate in acqua almeno 27 barche, senza contare i verricelli presenti. Ho segnalato alla Capitaneria di porto”. E ha scritto un’altra lettrice: “Torre Faro terra di nessuno. Si continua a ignorare l’ordinanza della Capitaneria di porto. Sono stati infatti riposizionati i corpi morti in mare, come se nulla fosse”.

