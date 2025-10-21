“Basile bravo sindaco, ha fatto tanto per Messina ma c’è stata una cattiva comunicazione” VIDEO

De Luca e Basile fanno mea culpa: "Dobbiamo raccontare meglio tutte le grandi cose che stiamo facendo"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non posso accettare che questo sforzo che sta facendo Federico Basile con la sua giunta venga sporcato da una cattiva comunicazione fatta da noi stessi”, dichiara Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord, quindi, lo promuove come sindaco ma non come comunicatore. “Un galantuomo, bravo, che però ha bisogno di essere supportato sul piano del racconto”, continua De Luca.

Basile sindaco per altri 5 anni?

“Sapevo già che il mio lavoro da sindaco doveva essere portato avanti”, commenta il sindaco Basile. “Dal 2018 si è fatta tabula rasa di un sistema che non esisteva, con quest’amministrazione si stanno cominciando a vedere i frutti di quella programmazione. I cambiamenti in città sono evidenti, forse dobbiamo comunicare meglio tutte le grandi cose che stiamo facendo”, conclude Basile,