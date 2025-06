Basile: “I tanti cantieri a Messina? Serve rapidità nel chiuderli” VIDEO

Il sindaco si sofferma sui rallentamenti nei lavori e sulla necessità di far "conoscere ai cittadini gli effetti del cambiamento"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tre anni della Giunta Basile. Ecco le parole del sindaco: “Dobbiamo accelerare alcuni processi affinché tutte quelle cose che attiviamo poi riusciamo a chiuderle. Anche se non dipende solo dalla politica. Ma non è un alibi. Tanti sono i cantieri aperti a Messina. Danno il senso del cambiamento ma bisogna chiuderli rapidamente. L’obiettivo è migliorare servizi e infrastrutture. Tuttavia, occorre essere rapidi nel chiudere il cerchio. Per ora c’è in ballo il tema del viale San Martino e dei rallentamenti per una serie di fattori. Si tratta di un cambiamento epocale ma dobbiamo fare in fretta. Ora i cittadini vogliono vedere gli effetti del cambiamento”.

Continua Federico Basile: “La cura del territorio? Il piano straordinario per le strade e gli sforzi per migliorare la rete idrica, dopo aver affrontato l’emergenza acqua regionale, vanno in questa direzione”.

