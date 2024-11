Carreri: “De Luca mi ha resuscitato come politico, fiero di fare l’assessore” VIDEO

La parola al nuovo nome della Giunta Basile: "Decentramento e settima Municipalità gli obiettivi per Messina"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Dopo le esperienze nel lontano 1998 da consigliere di Quartiere e da consigliere comunale fino al 2018, mi ritrovo a servire la mia città da questo palazzo. Avevo lasciato Palazzo Zanca traumaticamente (Gettonopoli, n.d.r.) e ritorno grazie a Cateno De Luca, che mi ha aiutato anche psicologicamente nel momento più difficile della mia vita, e a Federico Basile, che ha voluto confermare la sua stima nei miei confronti. Con il sindaco c’è un rapporto personale che ci ha visto, fianco a fianco, in un’altra compagine politica”. Nino Carreri è il nuovo assessore della Giunta Basile e con queste parole si presenta. E non lo nasconde, da veterano che ha anche attraversato vecchie tempeste: “De Luca mi ha resuscitato come politico”.

Le radici nella Democrazia cristiana e, con Basile, un periodo in Dr Sicilia Futura di Beppe Picciolo, prima di approdare in Sud chiama Nord come coordinatore cittadino. Sottolinea il neo assessore – con deleghe ai rapporti con le partecipate, Decentramento e rapporti con il Consiglio – nella sua prima uscita pubblica: “Mi sono sempre battuto per dare dignità ai Quartieri, ai presidenti, ai consiglieri circoscrizionali e ai consiglieri comunali. Forniremo loro un’informazione diretta delle attività nel territorio. E andremo avanti con la delibera sul Decentramento. Vogliamo dare più potere ai Quartieri., con capacità d’autonomia, e istituire la settima Circoscrizione”.

