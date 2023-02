Compie 100 anni la storica merceria "Isabel": "Più forti della crisi e delle bombe" VIDEO - Tempostretto

"Il segreto per resistere tutto questo tempo è il sacrificio e la passione, bisogna capire che ci sono anche i momenti brutti e saperli superare"

MESSINA. Via Palermo n.18, una vetrina storica per un negozio che da 100 anni non ha mai cambiato posto: “È qui dentro che sono nato e cresciuto, fra la “roba” della merceria, quando i negozi erano “casa e putia”, racconta commosso Nicola Lauro, figlio di Giuseppina Nicastro, nata a Caltagirone, colei che 100 anni fa, una volta sposata e giunta in riva allo stretto, aprì il punto vendita in via Palermo. A portare oggi avanti l’attività è appunto il figlio Giovanni, che l’ha rilevata alla morte della madre. “Tutti i ricordi della mia infanzia sono dentro questo negozio, dove abitavamo con i miei fratelli” continua Giovanni “Tutta la via Palermo era così, piena di attività commerciali”.

La morte del padre appena tre mesi prima della sua nascita, i sacrifici della mamma Giuseppina per portare avanti la famiglia, un’attività che è dovuta anche ripartire da zero: “Nel 1943 una bomba lanciata dagli americani, cadde proprio davanti la vetrina distruggendola, il negozio venne preso d’assalto e tutto venne rubato”. Negli anni ’70 Giovanni diventa titolare del negozio, dandogli il nome della moglie Isabella, per quella che sarà da allora in poi la merceria “Isabel”. “Ho il piacere di avere clienti da generazioni, da qui sono passati nonni, nipoti e pronipoti. Il segreto per resistere tutto questo tempo è il sacrificio e la passione, bisogna capire che ci sono anche i momenti brutti e saperli superare. Fin quando avrò la forza resterò qui nel negozio”