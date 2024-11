Corso arbitri a Messina, il futuro è donna VIDEO

Record di iscrizioni, molte le ragazze. Riconfermato presidente della sezione Santino Morabito

MESSINA – Nuovo corso arbitri per la stagione 2024-25 a Messina: sono sempre di più le ragazze. Lo stereotipo del ruolo come quasi esclusivamente maschile, negli anni, sta scomparendo. L’occasione per scoprirlo sono, alla sezione arbitri di Messina, le elezioni per il quadriennio olimpico 2024-28. Riconfermato nella carica di presidente Santino Morabito. “Un impegno che si rinnova. La nostra è una sezione molto forte sotto il profilo tecnico e, sotto questo aspetto, cerchiamo di continuare sul solco che è già stato tracciato. Chiaramente con delle specificità importanti. In questo quadriennio per esempio, nel 2027 festeggeremo il centenario della nascita della sezione di Messina”, spiega il presidente.

“La Uefa e la Federcalcio vogliono arbitri donne”

Riguardo al record d’iscrizioni per il corso arbitri, con una significativa presenza femminile, così si esprime Santino Morabito: “Una adesione davvero importante, speriamo di sfornare 50 nuovi arbitri. Sarebbe un record. All’interno di questi numeri c’è una componente femminile importante. Lo sport deve essere inclusivo, il calcio lo è poco e il mondo arbitrale, all’interno dell’universo calcio, lo è di più. In questo momento la Uefa e la Federcalcio vogliono arbitri donne. Le ragazze che mettono piede in sezione hanno qualità atletiche, hanno talento, hanno un’autostrada davanti che nel giro di pochi anni le può portare a livello nazionale. Speriamo che anche Messina si possa adeguare a questo trend, che nel resto del paese è già abbastanza avanzato”.