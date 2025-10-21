 "Messina non si baratta. Basile resta il baricentro del progetto" VIDEO

“Messina non si baratta. Basile resta il baricentro del progetto” VIDEO

Silvia De Domenico

“Messina non si baratta. Basile resta il baricentro del progetto” VIDEO

martedì 21 Ottobre 2025 - 13:00

Cateno De Luca non esclude alleanze a destra o a sinistra. "Dinamiche regionali e nazionali possono portare ad elezioni anticipate"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sud chiama Nord scende in campo, come di consueto, in anticipo per le prossime elezioni. Il progetto politico per le amministrative del 2027 è già pronto: Federico Basile sarà il candidato a sindaco di Messina.

De Luca

“Aperti ad alleanza ma noi restiamo il baricentro”

“Aperti ad alleanze con la destra e con la sinistra, ma noi siamo al centro e siamo il baricentro”, sottolinea il leader Cateno De Luca. “Per noi Messina è sopra i partiti, chi ci vuole stare ci sta. Non c’è nessuna seduta spiritica che può essere tradotta in trattativa per il futuro di Messina”, aggiunge De Luca. E ribadisce che non sarà messa in discussione la candidatura a sindaco di Federico Basile per le prossime amministrative.

De Luca non esclude la possibilità delle elezioni anticipate

Ma non esclude nemmeno che si possa andare ad elezioni anticipate. “Potrebbe capitare e in quel caso dipenderà da dinamiche a livello regionale o nazionale“, conclude De Luca.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Piste ciclabili a Messina. I numeri smentiscono le polemiche
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED