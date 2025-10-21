“Messina non si baratta. Basile resta il baricentro del progetto” VIDEO

Cateno De Luca non esclude alleanze a destra o a sinistra. "Dinamiche regionali e nazionali possono portare ad elezioni anticipate"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sud chiama Nord scende in campo, come di consueto, in anticipo per le prossime elezioni. Il progetto politico per le amministrative del 2027 è già pronto: Federico Basile sarà il candidato a sindaco di Messina.

“Aperti ad alleanza ma noi restiamo il baricentro”

“Aperti ad alleanze con la destra e con la sinistra, ma noi siamo al centro e siamo il baricentro”, sottolinea il leader Cateno De Luca. “Per noi Messina è sopra i partiti, chi ci vuole stare ci sta. Non c’è nessuna seduta spiritica che può essere tradotta in trattativa per il futuro di Messina”, aggiunge De Luca. E ribadisce che non sarà messa in discussione la candidatura a sindaco di Federico Basile per le prossime amministrative.

De Luca non esclude la possibilità delle elezioni anticipate

Ma non esclude nemmeno che si possa andare ad elezioni anticipate. “Potrebbe capitare e in quel caso dipenderà da dinamiche a livello regionale o nazionale“, conclude De Luca.