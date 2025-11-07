 Demolizioni ferme nell'area ex I Hub. "Intoppi burocratici, riprenderanno a giorni" VIDEO

Demolizioni ferme nell’area ex I Hub. “Intoppi burocratici, riprenderanno a giorni” VIDEO

Silvia De Domenico

Demolizioni ferme nell’area ex I Hub. “Intoppi burocratici, riprenderanno a giorni” VIDEO

venerdì 07 Novembre 2025 - 14:00

Il sindaco Basile fa il punto sui lavori per l'abbattimento degli ex Silos Granai e Casa del Portuale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Da qualche giorno non si vedono più operai all’interno del cantiere “ex I Hub”. Le demolizioni di Silos Granai e Casa del Portuale si sono fermate ancora prima di partire. Il sindaco spiega che lo stop del lavori è dovuto solo ad intoppi burocratici che verranno superati in pochi giorni. “La ditta sta provvedendo ad alcuni adempimenti amministrativi, ma già dalla prossima settimana torneranno a lavorare”, dichiara Federico Basile. “L’auspicio sarebbe quello di vederli lavorare tutti i giorni”, conclude.

ex silos granai e casa del portuale

Non sorgerà più l’hub tecnologico ma una terrazza panoramica

Nell’area di fronte al Porto di Messina non sorgerà più l’hub tecnologico, spostato nell’area ferroviaria in via Santa Cecilia, ma una terrazza panoramica sullo Stretto. E a pochi metri di distanza verrà riaperto alla città il lato fronte mare del Palazzo della Dogana. Questa zona, quindi, si candida a diventare una nuova attrazione turistica di Messina.

ex silos granai e casa del portuale

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La sanità in Sicilia e il nuovo caso Cuffaro: una classe politica da mandare a casa
Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina. 2 milioni di euro per “Colapesce”, il piano che trasforma i disoccupati in imprenditori
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED