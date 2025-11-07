Demolizioni ferme nell’area ex I Hub. “Intoppi burocratici, riprenderanno a giorni” VIDEO

Il sindaco Basile fa il punto sui lavori per l'abbattimento degli ex Silos Granai e Casa del Portuale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Da qualche giorno non si vedono più operai all’interno del cantiere “ex I Hub”. Le demolizioni di Silos Granai e Casa del Portuale si sono fermate ancora prima di partire. Il sindaco spiega che lo stop del lavori è dovuto solo ad intoppi burocratici che verranno superati in pochi giorni. “La ditta sta provvedendo ad alcuni adempimenti amministrativi, ma già dalla prossima settimana torneranno a lavorare”, dichiara Federico Basile. “L’auspicio sarebbe quello di vederli lavorare tutti i giorni”, conclude.

Non sorgerà più l’hub tecnologico ma una terrazza panoramica

Nell’area di fronte al Porto di Messina non sorgerà più l’hub tecnologico, spostato nell’area ferroviaria in via Santa Cecilia, ma una terrazza panoramica sullo Stretto. E a pochi metri di distanza verrà riaperto alla città il lato fronte mare del Palazzo della Dogana. Questa zona, quindi, si candida a diventare una nuova attrazione turistica di Messina.