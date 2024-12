Duemila famiglie in emergenza abitativa: nel 2025 il Comune avrà più case da assegnare VIDEO

Il "Piano casa" entra nel vivo. Arisme e Patrimonio acquistano e ristrutturano: ad inizio anno i primi avvisi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Con l’inizio del nuovo anno entrerà nel vivo il “Piano casa” del Comune di Messina. A spiegare come funzionerà è l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. “I dati di qualche anno fa ci dicevano che le famiglie in emergenza abitativa a Messina erano circa 600, oggi il numero è triplicato”, spiega Calafiore. Quindi circa 2000 famiglie in città non hanno una casa o non riescono a sostenere il costo di un affitto.

“Mentre prima si pubblicavano avvisi senza case adesso le case ci sono e siamo pronti ad assegnarle”, aggiunge l’assessora. Le partecipate Arisme e Patrimonio acquisteranno e ristruttureranno immobili grazie ai fondi Pinqua e Fua, ma ci saranno anche fondi Pon metro plus per il sostegno all’abitare.