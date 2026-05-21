 Elezioni, Basile: "Cultura e turismo per una Messina che sta cambiando" VIDEO

Elezioni, Basile: “Cultura e turismo per una Messina che sta cambiando” VIDEO

Marco Olivieri

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giovedì 21 Maggio 2026 - 07:00

L'ex sindaco e ora ricandidato racconta i progetti culturali in corso. "Non siamo più città di passaggio"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord, e le politiche culturali. “Messina non è più città di passaggio ma una città nella quale si vive il turismo passando attraverso la cultura. Una cultura collegata alle azioni che si sono fatte e che si devono continuare a fare per la riscoperta di tutto il patrimonio che abbiamo”, evidenzia l’ex sindaco.

E ancora: “La cripta del Duomo, circa un anno fa, con la sua riapertura, ha ridato vita a quello che è un turismo che non si conosceva ed è stato scoperto. Così l’affaccio a mare, i poli museali, il progetto importante del Maxii Med (nuovo polo culturale del Mediterraneo) e un museo del mare che ricordi la tragedia del 1908 sono linee d’intervento già programmate e in corso di realizzazione per una visione non elettorale ma fattiva. Penso anche al patrimonio delle fortificazioni: tre forti in stato di restauro e ristrutturazione. Ogliastri, Gonzaga e Forte Schiaffino. Quest’ultimo è stato dato in concessione al Comune e partiranno a breve i lavori. Il patrimonio umbertino si collega con quello della sponda calabra per un’area integrata dello Stretto che della cultura deve fare un punto di riferimento”.

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