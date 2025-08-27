Erosione ad Acqualadrone. La spiaggia scompare e il mare arriva fino alle case VIDEO

Centinaia di famiglie abitano oltre il torrente Corsari: "Interventi solo nel centro del paese, qui cittadini di serie B"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si sentono cittadini di serie B. Le centinaia di famiglie che abitano nella frazione di Mezzana, ad Acqualadrone, si sono unite in un comitato e hanno raccolto firme. Le loro case ormai da anni sono minacciate dal mare che avanza. Ogni anno la natura mangia un pezzetto di spiaggia in più. “Qui si vive la beffa di avere il mare sotto casa ma non poterlo raggiungere”, spiega il cittadino Marco Cozzo.

Muretti e cancelli su quel pezzetto di spiaggia rimasto

Più di una volta il cittadino ha segnalato le condizioni di questa zona del paese. Su quel pezzetto di spiaggia che rimane fra le case e il mare si trova di tutto. Cancelli, recinzioni, pali, muretti e tutto il materiale che la forza delle mareggiate ha staccato dalle proprietà private. “Negli ultimi anni abbiamo visto interventi antierosione solo nel centro del paese, qui siamo cittadini si serie B”, aggiunge. L’ultimo lavoro di posa dei massi, infatti, risale a febbraio 2025 e altri 80 già pronti verranno posizionati sulle barriere esistenti a settembre, dopo la fine della stagione balneare in corso.

Progetto della Regione da 12 milioni

“Su questo tratto di costa non sono previsti interventi immediati di rifioritura e salpamento perché non ci sono barriere esistenti e per crearne di nuove si devono attendere i tempi della Valutazione d’impatto ambientale (Via) da parte della Regione”, spiega l’assessore alla Difesa del suolo, Francesco Caminiti. “C’è però un progetto da 12 milioni del commissario per il Dissesto idrogeologico che riguarda tutto il comprensorio, da Mezzana fino a Capo Rasocolmo”, conclude Caminiti.

Rifiuti e ingombranti sul letto del torrente Corsari

Inoltre Cozzo segnala la situazione di degrado in cui versa il torrente Corsari. Cumuli di spazzatura e ingombranti vengono abbandonati sul letto del corso d’acqua e quando piove va a finire tutto in mare. “Abbiamo segnalato più volte ma i rifiuti restano così per settimane o mesi. E’ capitato anche che prendessero fuoco e siamo stati noi residenti a spegnere le fiamme”, conclude.

Vedi qui la galleria fotografica