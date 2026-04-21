 Fondo Fucile, un nuovo spazio verde dove c’erano baracche VIDEO

Fondo Fucile, un nuovo spazio verde dove c’erano baracche VIDEO

Silvia De Domenico

Fondo Fucile, un nuovo spazio verde dove c’erano baracche VIDEO

martedì 21 Aprile 2026 - 08:00

Il parchetto sorgerà accanto ai nuovi palazzi a Messina. I lavori di riqualificazione urbana sono ancora in corso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un nuovo parchetto al posto delle baracche: ecco come sta cambiando volto Fondo Fucile. Accanto ai nuovi palazzi del progetto Pinqua sorgerà uno spazio verde attrezzato. I lavori di riqualificazione urbana sono ancora in corso.

nuovo parchetto fondo fucile

Il progetto della Città metropolitana di Messina

Il progetto portato avanti dalla Città metropolitana di Messina è finalizzato alla restituzione alla pubblica fruizione di un’area sottratta al degrado. I lavori per la riqualificazione urbana di Largo Diogene sono stati avviati l’1 agosto del 2025 e prevedono una durata di 270 giorni. 9 mesi, quindi, per restituire decoro ad uno spazio che contribuirà alla rinascita del quartiere.

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nuovo parchetto fondo fucile
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