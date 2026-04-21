Fondo Fucile, un nuovo spazio verde dove c’erano baracche VIDEO

Il parchetto sorgerà accanto ai nuovi palazzi a Messina. I lavori di riqualificazione urbana sono ancora in corso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un nuovo parchetto al posto delle baracche: ecco come sta cambiando volto Fondo Fucile. Accanto ai nuovi palazzi del progetto Pinqua sorgerà uno spazio verde attrezzato. I lavori di riqualificazione urbana sono ancora in corso.

Il progetto della Città metropolitana di Messina

Il progetto portato avanti dalla Città metropolitana di Messina è finalizzato alla restituzione alla pubblica fruizione di un’area sottratta al degrado. I lavori per la riqualificazione urbana di Largo Diogene sono stati avviati l’1 agosto del 2025 e prevedono una durata di 270 giorni. 9 mesi, quindi, per restituire decoro ad uno spazio che contribuirà alla rinascita del quartiere.

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