Foresta Me, già sostituiti 95 alberi. I lavori continueranno fino a venerdì VIDEO

In totale ne saranno rimpiazzati 142 degli oltre 900 piantati in centro. Stamattina è toccato alla via Maddalena

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il progetto Foresta Me ha permesso di piantare 937 nuovi alberi nelle vie del centro città. Di questi 142 non sono sopravvissuti: alcuni non hanno attecchito e altri sono stati urtati dalle auto. Insomma andavano sostituiti. Sono ancora in corso gli interventi per rimpiazzare gli alberelli secchi con altri già verdi. Negli ultimi giorni ne sono già stati sostituiti 95, ma i lavori continueranno almeno fino a venerdì 4 ottobre.

Poi i ritocchi sulle griglie di protezione degli alberi

Dopodiché si procederà con dei ritocchi su una ventina di griglie di protezione, che dovranno essere tinteggiate e solo allora i lavori del progetto “Foresta Me” potranno ritenersi conclusi, almeno in centro. Sono ancora in corso, infatti, gli interventi sul viale Gazzi e nella zona Zir. Ecco le immagini della sostituzione degli alberi rinsecchiti in via Maddalena.