 Forte San Jachiddu, il parco ecologico è un'oasi di pace con vista sullo Stretto di Messina VIDEO

Forte San Jachiddu, il parco ecologico è un’oasi di pace con vista sullo Stretto di Messina VIDEO

Silvia De Domenico

Forte San Jachiddu, il parco ecologico è un’oasi di pace con vista sullo Stretto di Messina VIDEO

lunedì 17 Novembre 2025 - 12:10

Una passeggiata tra arte, natura e storia. Ecco le installazioni artistiche dove c'erano i cannoni

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un’oasi di pace immersa nel verde. Ecco Forte San Jachiddu, il parco ecologico da cui ammirare lo Stretto di Messina.

FORTE SAN JACHIDDU

Forti d’Autunno, così i messinesi riscoprono storia e bellezza

In occasione della giornata Forti d’Autunno anche anche San Jachiddu ha aperto le sue porte ai cittadini. Un’occasione per conoscere la storia delle fortificazioni di Messina e per trascorrere una domenica osservando il panorama dello Stretto da una posizione privilegiata. Dal parco ecologico, infatti, si può ammirare la città dall’alto, la Zona Falcata, il Pilone e la Calabria.

FORTE SAN JACHIDDU

Una passeggiata tra arte, natura e storia

La visita del forte è una passeggiata fra arte e storia. Dove c’erano i cannoni, infatti, hanno trovato posto diverse installazioni artistiche. Da luogo di guerra il forte è diventato un’oasi di pace. Poi attraversando il Giardino dei Miti si possono osservare opere d’arte in ceramica e scalinate ricavate da tronchi di alberi. Nel Giardino dei Semplici, invece, opere d’arte scolpite nel legno fra piante di rosmarino ed altre essenze.

FORTE SAN JACHIDDU

Una domenica alla scoperta dei forti umbertini

L’iniziativa “Forti d’autunno”, promossa dall’amministrazione comunale e dall’assessore Enzo Caruso, ha aperto ai cittadini le porte di Forte San Jachiddu, Cavalli e Petrazza. Quella appena trascorsa per molti messinesi è stata una domenica alla scoperta della storia di alcuni forti umbertini. Per ammirare lo Stretto da una terrazza privilegiata e vivere qualche ora immersi nella natura e nella bellezza. Domenica prossima, 23 novembre, toccherà a Forte Puntal Ferraro.

Vedi qui la galleria fotografica di Forte San Jachiddu

FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU
FORTE SAN JACHIDDU


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Interbus. Lombardo (ScN): “Ancora disservizi sulla Jonica”
Incidente tra Santo Stefano Camastra e Reitano, muore motociclista 38enne palermitano
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED