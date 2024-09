Gigi D’Alessio a Capo Peloro: “La parte più bella dei miei concerti siete sempre voi” VIDEO

In 5.000 hanno cantato i suoi 30 anni di successi. Il tour partito da Napoli si è concluso stasera a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il concerto si è aperto con “Non mollare mai” e il pubblico messinese non ha mollato, cantando e ballando per più di due ore insieme a Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano ha concluso proprio a Capo Peloro il suo tour partito da piazza Plebiscito a Napoli. E con D’Alessio si è chiusa anche la stagione dei concerti del calendario estivo messinese.

“Qui mi sento a casa. Siete la parte più bella dello spettacolo”

“Sono felice di essere qui perché mi sento a casa”, ha detto D’Alessio salutando il pubblico arrivato da tutta la Sicilia e dalla Calabria. E ha ribadito più volte: “La parte più bella dello spettacolo siete voi”. E lo conferma quando alle prime note di “Non dirgli mai” tutto il pubblico ha cantato la canzone all’unisono dall’inizio alla fine. Non una parola al microfono da parte di Gigi, che si è limitato a ringraziare i fan con le mani a cuoricino e gli occhi lucidi per l’emozione.

La proposta di matrimonio sulle note di “Si te sapesse dicere”

Non è mancata la proposta di matrimonio sulle note di “Si te sapesse dicere”: Francesco ha messo l’anello al dito alla sua Giusy, con tanto di auguri di Gigi D’Alessio e applausi da parte dell’arena.

Sul grande schermo alle sue spalle i volti di Elodie, Geolier, Ernia e Alessandra Amoroso. I volti delle sue ultime collaborazioni. Poi la presentazione dell’ultimo album dal titolo “Fra”, che un po’ significa fratello in napoletano e un po’ il nome di suo figlio Francesco.

La carica dei 5.000 per l’ultimo concerto all’arena di Capo Peloro

In 5.000 hanno affollato l’arena di Torre Faro. Difficile rimanere seduti, in moltissimi non hanno resistito alla voglia di ballare e scatenarsi ripercorrendo i 30 anni di carriera dell’artista neomelodico. Fino agli ultimi brani cantati accalcati sotto il palco dalla gran parte dei fan che ormai avevano lasciato il proprio posto. Si chiude così la stagione dei concerti estivi a Messina.

