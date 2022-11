Giochi e ausili donati ai bimbi malati, il gesto generoso dei genitori di Federica Calà VIDEO - Tempostretto

Al Policlinico arriva un furgone carico di solidarietà. "Questa donazione migliorerà la qualità di vita di molte famiglie"

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un magazzino pieno di attrezzature costose e faticosamente richieste dalla famiglia nei 14 anni di vita di Federica Calà. La ragazzina di Rocca di Caprileone affetta da Smard1, una malattia rarissima e degenerativa, crescendo non ha più potuto utilizzarli. Così i genitori hanno dovuto affittare a proprie spese uno spazio in cui custodire questi ortesi e ausili in attesa di restituirli all’Asp di competenza.

Solo quest’anno sono stati informati dell’esistenza di una normativa secondo cui il materiale utilizzato in età evolutiva dalla figlia non è soggetto a ritiro. Allora non hanno avuto alcun dubbio e si sono subito attivati per donare tutto quello che avevano, compresi 8 scatoloni pieni di giocattoli in buono stato.

La donazione ai bimbi del reparto di Neuropsichiatria Infantile

Laura Portale e Davide Calà sono genitori coraggiosi, protagonisti di tante battaglie per vedere rispettati i diritti della loro bambina, ma anche dal grande cuore. “Gli siamo molto grati per aver condiviso con noi degli oggetti importanti, anche di un certo valore, che possono veramente cambiare la qualità di vita di un bambino”, racconta la dottoressa Gabriella Di Rosa, primario del reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Messina. E continua: “Abbiamo anche messo a disposizione alcuni di questi ortesi per coadiuvare il ricovero di alcuni bambini che provengono dalla provincia per non gravare la famiglia anche del trasporto di questi oggetti molto ingombranti”.

Le lunghe procedure per avere accesso agli ausili

La mamma di Federica spiega le macchinose e lunghe procedure per avere accesso a questi ausili. Per anni lo hanno vissuto sulla propria pelle e su quella della piccola Federica. E’ stato soprattutto questo pensiero a spingere Laura e il marito Davide a donare questi beni preziosi a famiglie che ne avessero bisogno nell’immediato.