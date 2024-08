I controlli della Polstrada contro l’uso di alcol e droga IL VIDEO DI TEMPOSTRETTO

Uno speciale, da Messina a Taormina, a cura del videomaker Ciccio Villari. Nel segno della prevenzione

MESSINA E TAORMINA – L’impegno della Polstrada con l’intensificarsi dei controlli nelle autostrade. L’obiettivo è prevenire gli incidenti soprattutto in relazione all’uso di alcol e droga. In questi giorni caldi, a ridosso del Ferragosto, Tempostretto, grazie al videomaker Ciccio Villari, ha avuto modo di seguire a stretto contatto l’azione della polizia stradale in provincia di Messina.

Nel fine settimana, gli agenti della Polizia stradale, nell’ambito della campagna “E…state con noi“, programmata dal Servizio polizia stradale e dal Compartimento Sicilia orientale, che si è svolta a Taormina e in tutta la provincia messinese, hanno rafforzato le attività di prevenzione e repressione degli incidenti in autostrada.

Per l’occasione, è stato aggiunto un laboratorio mobile specializzato. Così sono stati fatti degli esami di laboratorio sui conducenti, a cura del personale medico e paramedico presente sul posto insieme a un chimico analitico di laboratorio, con esiti immediati. In totale, sono state ritirate 18 patenti.

